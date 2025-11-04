Cyber Monday: tecnología al mejor precio y cuidando el planeta

Una buena alternativa para adquirir algunos de los últimos lanzamientos en smarphones sin descuidar el bolsillo es la que propone Ferbi. Esta firma nació en 2022 con el propósito de hacer accesible a las personas aquellos productos tecnológicos de tendencia a un precio con importantes rebajas y con el plus del cuidado del planeta. Durante estos días, además de importantes descuentos, de hasta un 60%, propone 12 cuotas sin interés y envío gratis en celulares.

La clave de la propuesta de la marca es la oferta de productos reacondicionados bajo un riguroso método que hace que los compradores ahorren dinero y se lleven calidad, con garantía, además de generar un consumo que contribuye al cuidado del medioambiente.

Puesta a punto

La clave de la propuesta de Ferbi es la oferta de productos reacondicionados. Mariano Melega

El fuerte de Ferbi se basa en una selección curada, una renovación minuciosa de los equipos, la garantía y servicio posterior. En cuanto al proceso de reacondicionamiento de un producto, desde Ferbi sostienen que este lleva cuatro pasos; el primero es la selección mediante la cual la firma adquiere equipos usados de las principales marcas de tecnología del mercado. “En primer lugar chequeamos que el dispositivo, ya sea un celular, una tablet o un reloj inteligente se encuentren en buenas condiciones”, destacan.

El segundo implica el ingreso al laboratorio donde se deja como nuevo a partir del testeo al 100% de las funcionalidades de fábrica, batería y cosmética. “Así es como en el tercer paso ponemos a disposición de todo el mundo productos que se clasifican en ‘Como nuevo’, ‘Re bueno’ y ‘Bueno’, según sus condiciones estéticas”, explican desde Ferbi. En tanto que el cuarto corresponde a la postventa, para la que Ferbi cuenta con un equipo de soporte dedicado 100% a brindar la mejor experiencia de compra.

Un dato no menor es que el paso previo al proceso de reacondicionamiento de un equipo, implica la verificación de que el dispositivo entregado como parte de pago o para su venta no haya sido robado y que esté en condiciones aptas. Desde la compañía sostienen que, para garantizar esta seguridad, realizan la compra de equipos usados de manera legal. Por otra parte, también se aseguran de haber borrado toda la información y datos que contenga el dispositivo.

En estos días de rebajas, para aquellos que estén en la búsqueda de renovar tecnología, ya sea un celular, una tablet o un smartwatch, Ferbi se convierte en una opción de compra inteligente. Pesan calidad, precio, facilidades de pago, garantía y la posibilidad de dar una segunda vida a un producto lo que finalmente contribuye al cuidado de medioambiente.

Todas las opciones en equipos disponibles se encuentran en la página web de Ferbi.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.