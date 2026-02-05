De la ruta al combo: el viaje real de los ingredientes de McDonald’s este verano

Viajar en verano y decidir qué comer: dos rituales bien argentinos que este 2026 se cruzan en la ruta. Durante la temporada estival, McDonald’s trae La Ruta de la Calidad, una campaña que traslada su iniciativa Del Origen a la Mesa a los principales destinos turísticos del país para contar, de forma simple y cercana, el recorrido que hacen los ingredientes desde su origen hasta llegar al plato.

La propuesta tiene espíritu viajero y mirada cotidiana. McDonald’s invita a conocer el detrás de escena de sus productos, poniendo en valor el origen de los alimentos, los procesos y los cuidados que forman parte de cada comida. La idea es clara: mostrar el camino real de los ingredientes, sin vueltas, desde el campo hasta el restaurante.

En Argentina, la gran mayoría de los ingredientes que utiliza McDonald’s son de origen nacional. Provienen del campo argentino y de productores locales, y cada uno tiene un recorrido concreto y medible que, en muchos casos, es más corto de lo que se suele imaginar. Conocer ese trayecto permite mirar lo que hay en la bandeja desde otra perspectiva.

La carne de las hamburguesas es 100% vacuna y de ganaderías argentinas. Las papas fritas llegan desde Balcarce, una de las principales zonas paperas del país. Los vegetales se cultivan en distintas regiones para asegurar frescura durante todo el año, y los lácteos y quesos se elaboran junto a proveedores nacionales, bajo especificaciones propias de la marca. En todos los casos, los ingredientes atraviesan procesos estandarizados y controles de calidad antes de llegar a los restaurantes.

La Ruta de la Calidad se enmarca en Del Origen a la Mesa, el programa de McDonald’s que propone algo tan simple como concreto: que los consumidores no tengan que “creer”, sino ver y conocer cómo se trabajan los alimentos. A través de iniciativas como Puertas Abiertas y del sitio www.delorigenalamesa.com, la marca abre sus cocinas y comparte información sobre el origen de cada ingrediente.

Con esta campaña de verano, McDonald’s amplía esa propuesta y la lleva literalmente a la ruta. El objetivo es contar, de manera cercana y accesible, qué hay detrás de los productos que millones de argentinos eligen también durante sus vacaciones. Porque, a veces, el mejor viaje no es solo el del destino, sino el que hace cada ingrediente hasta llegar a la mesa.

Para revivir el recorrido completo de la campaña, el material de McDonald’s puede verse en https://www.instagram.com/reel/DUVq2AsEQbW/

