Lucrecia Álvarez Clara Llorente Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2020

Un hogar de puertas abiertas en el que cada ambiente fue pensado para compartir. Arquitectura y diseño al servicio de un proyecto familiar a prueba de todo.

De construcción tradicional, la estructura se hizo en mampostería de ladrillo hueco portante con estructura y platea de hormigón, losas de viguetas y revestimiento acrílico Quimtex. Crédito: Magalí Saberian

En la Antigüedad, una llama encendida era símbolo de fortuna, pues era más fácil mantener el fuego que encenderlo. Tiempo mediante, su representación actual remite al calor, a un núcleo que atrae y reúne. Fini y Pedro tienen mucho de eso. "Somos amigueros y nos encanta recibir, es algo que traíamos de antes y siempre soñamos con plasmarlo en nuestra casa", comparten con nosotros. Sobre esa premisa trabajó el arquitecto Fernando Malenchini, del estudio Pondal Malenchini, y les hizo un proyecto a medida.

Cálida y fácil de mantener

En el jardín, la pileta espera la llegada del calor. Para mayor seguridad, la rodea una reja baja. Crédito: Magalí Saberian

Es una casa bien contemporánea, con juego de volúmenes y una estética general de líneas austeras sobre una base de colores neutros Arq. Fernando Malenchini, responsable del proyecto

Los arquitectos de PDF Arquitectura, Diego Baño, Patricia Ollua y Florentina Robles, a cargo de la dirección de obra, nos cuentan: "Usamos materiales cálidos, pero de fácil mantenimiento porque querían una vivienda siempre abierta a los amigos". Y así esta casa, cuyos muebles fueron elegidos amorosamente en los distintos lugares del mundo en que vivieron y se embalaron en un container que nunca llegó. "Dolió mucho, pero esa experiencia nos regaló relaciones más profundas y resiliencia", dice la pareja, que volvió a empezar e hizo de este hogar su propio símbolo de fortuna.

La galería tiene un el living con muebles de madera (Sol Palou Deco). Crédito: Magalí Saberian

Los dueños fueron muy precisos con la paleta: blanco y negro con elementos de madera, y el verde de las plantas siempre presente. "El color se lo damos nosotros con la vida misma".

Junto a la parrilla, mesa de comedor (Landmark) y sillas metálicas 'Mamut' (Bull Buenos Aires). Crédito: Magalí Saberian

Varios intentos fallidos y alguna desilusión precedieron el hallazgo de este lote que guardaba un tesoro de plátanos añosos y majestuosos tilos. A su turno, el proyecto de Fernando Malenchini reservó las mejores vistas para los ambientes más importantes.

Pensado para compartir

Mesa de madera con sillones forrados en las cabeceras (todo de María Victoria de las Carreras) y sillas heredadas a los lados. Lámparas colgantes (Bull Buenos Aires), obra de Alejo Loitegui y cortinas de gasa (Josefina Ramírez March). Crédito: Magalí Saberian

Todo está pensado para que podamos compartir en simultáneo, sin limitaciones Fini Pérez Alati, dueña de casa y fotógrafa profesional

La puerta corrediza integra el family para tener contacto visual con los chicos. Toda la casa tiene piso de porcelanato Ilva 'Tribeca Greenwich'.

Alfombra 'Capri' (Rugit), puf hexagonal en pana gris (Olivia D), sillones 'Merengue' con esterilla (Bull Buenos Aires), mesa ratona de madera maciza recuperada (Landmark) y sofá de dos cuerpos con zócalo de madera. Crédito: Magalí Saberian

Amplios y vidriados, los corredores son inestimables para llevar luz natural a toda la planta. El toilette de recepción es entresemana de uso exclusivo del estudio. Ambientado a tono con la paleta del resto de la casa, tiene una obra firmada por la dueña y arreglo decorativo (Vivificadas).

Sillas forradas (todo, Josefina Ramírez March) en terciopelo verde (Linos del Pacífico) y mesa hecha a medida. Crédito: Magalí Saberian

Escritorio compartido, ¿por qué no? Sociables y emprendedores, los dueños tienen este espacio con bar incluido para reunirse con clientes y amigos.

Ambientes que siguen la dinámica familiar

La distribución de los ambientes está signada por la dinámica familiar, por eso el comedor diario con el estar de la tele se ubicó entre el living y la cocina.

Contiguo al living comedor, el family tiene un gran mueblebiblioteca (Amazonia Buenos Aires) que aloja el televisor y embute la puerta corrediza. Mesa (Puerto de Frutos) y sillas 'Aspa' en madera patinada (La Victoria Esmeralda). Crédito: Magalí Saberian

"Un día me senté y anoté: comida, utensilios, electrodomésticos... Cada cosa en su sector. Así definimos el amoblamiento y resultó lo que esperábamos al ciento por ciento", cuenta Fini.

El vajillero con frente vidriado y fondo negro se hizo sobre una idea que Fini vio en internet. Le sumó cajones para los manteles y servilletas y una escenográfica luz interior. Crédito: Magalí Saberian

Paisajista y arquitecto, Fernando Malenchini proyectó la planta de adentro hacia afuera: "La idea fue lograr casi obsesivamente que todos los ambientes tuvieran acceso a los árboles, ya que forman parte de la decoración interior".

Lámparas 'Butte' (Rejuvenation, EE.UU.), mesada de Neolith y banquetas metálicas 'Mamut' y forrada 'Minga' (Bull Buenos Aires). Cocina modelo 'Vintage 90 FDV' (Falabella, Chile). Crédito: Magalí Saberian

"Este es el único lugar donde disfruto sentarme en la cabecera", dice Fini, feliz con el toque femenino en la cocina.

Un trabajo adorable

El estudio de Fini, que se dedica a la fotografía de bebés. Buscó recrear un ambiente familiar para que la sesión de fotos se convierta en un plan, en un lindísimo recuerdo que se plasmará en las imágenes. "Yo hacía fotografía documental hasta que una amiga me pidió retratar a su hija recién nacida y no hubo vuelta atrás: la emoción de esos padres me llenó enormemente. Así empecé", recuerda.

Losa radiante y un aire frío-calor preparan el clima para recibir a los recién nacidos. La biblioteca 'Carro' (Landmark) con canastos plásticos (Sodimac) organiza todos los accesorios que se usan durante las jornadas de trabajo. Crédito: Magalí Saberian

"A mis talleres para principiantes vienen con teléfono o máquina de fotos y está bien: siempre destaco la importancia de la mirada por sobre las herramientas".

Para ofrecer la máxima comodidad a las mamás con sus bebés, el espacio debía ser amplio, con entrada independiente y un baño de fácil acceso. Le sumó un sillón retapizado (Josefina Ramirez March) y una colección de gorritos en los tonos predilectos de la fotógrafa. "No creo que a mí me llamen solo porque soy fotógrafa profesional, sino porque les gusta lo que hago, los colores que elijo, la edición, las poses y, claro, las emociones que capto".

Refugio privado

Sillón antiguo retapizado (Josefina Ramírez March). Las ventanas tienen una garganta con roller black out y cortinas de gasa pañal. Crédito: Magalí Saberian

Para la obra, la arquitecta Florentina Robles apostó a la continuidad. "Usamos los mismos materiales y colores de modo que, al recorrer los ambientes, las transiciones se dieran naturalmente y todo resultara familiar".

En la suite, alfombra lavable 'Fini' en color arena con rayas blancas (Rugit), respaldo forrado (La Victoria Esmeralda), pie de cama (Zara Home) y banqueta (La Rue de Stella).

Para garantizar funcionalidad, los vestidores se dividieron en dos; la zona de Fini incluye un amplio exhibidor para su colección de zapatos. Crédito: Magalí Saberian

El baño tiene revestimiento de pared en porcelanato 'Portobello Bianco Carrara' (Barugel Azulay) con doble bacha y canillas bimando 'Logic' (Thol).

Refugio privado para las tardes de sol, la terraza de la suite es uno de los pocos lugares de la casa que no tiene doble circulación. Rodeado de macetas (Vanina Boffa), el modelo 'Victoria' redondo (Masai Deco). Crédito: Magalí Saberian

"Unificamos el dormitorio buscando fomentar el vínculo entre hermanas. La casa tiene dos cuartos más, pero mi idea es ayudarlas a que puedan compartir lo máximo posible".

Con 9, 6 y 2 años, las tres hermanas comparten este cuarto ambientado con mural de estrellas (Jose Lemos Art) y camas hechas a medida. Cortinas con triple riel (Josefina Ramírez March) y alfombra 'Rayuela' (Olivia D).

El baño tiene mueble de madera y bacha doble con canillas 'Logic' (Thol). Detrás, la bañadera y la ducha con división de aluminio con vidrio repartido. Crédito: Magalí Saberian

Sectores compartimentados con mesada y espejo amplísimos, esta baño para tres fue proyectado con visión de futuro.