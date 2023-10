Entre el futbolista argentino y las estrellas de Rock Ramiro Ferreri guarda en su nevera anécdotas de las buenas y los secretos de sus tragos favoritos, como el Gin Tonic.

Seguramente en el país la boda de Lionel Messi en Rosario fue un capítulo aparte en toda su trayectoria y un momento por el que todos le preguntan una y otra vez. “Si bien yo tenía como clientes a Carlos Tevez, al Pocho Lavesi, ya habíamos trabajado para los Rolling Stones, habíamos hecho el comité de bienvenida de Barack Obama en el CCK cuando visitó el país, el casamiento de Lionel Messi fue para mí un hito muy importante”, recuerda y da detalles.

“Para esa boda seleccioné a los mejores perfiles de mi empresa que ya venían trabajando conmigo y, un poco como agradecimiento, seleccioné a los colegas de los que aprendí en los primeros años como profesional en Buenos Aires. Ellos bancaron mi proyecto en los inicios y sabía que esta oportunidad, de alguna forma, lo que estaba haciendo era sumarlos a un evento que les daría una credencial de por vida”.

Los recuerdos de la boda de Messi

“¡Fue increíble! Estar trabajando siempre en eventos sociales definitivamente es algo muy íntimo de las personas, es un momento que la mayoría de las veces no se vuelve a repetir y en el caso de Messi fue asombroso. Y lo fue desde el momento en que llegamos a la locación del evento para hacer todo el montaje. El día anterior había una guardia de cientos y cientos de periodistas, de camiones, camiones de televisión, era una locura. Y después no solamente Lionel sino la Selección Argentina, la gente del Barcelona, un montón de artistas destacados, era una lista de invitados increíble. De todas formas yo -siendo sincero conmigo mismo- traté de manejarlo como un evento más.

El gin tonic está de regreso hace rato, pero no siempre sale en casa como en los bares

Un mundo de celebridades

En estos 12 años que formé RF bares de eventos, atendimos todo tipo de celebridades desde los Rolling Stones que estaban en ese momento en Argentina, de gira, y fue una locura, una locura total, a gente de Los Pumas, gente de la Selección Argentina, artistas. Hemos hecho, desde el casamiento de Pampita, el casamiento de Nicole Neuman, el casamiento de Nicolás Tagliafico a menos de un mes de ser campeón del mundo. En España me tocó tener en frente del bar a Javier Bardem en uno de nuestros primeros eventos en 2022. Para mí es importante atenderlos, pero siempre destaco que con ellos -que sobre todo son personas que tienen un alto grado de exposición- siempre que tengo la oportunidad de atenderlos trato de hacerlos sentir como alguien más, si bien no son personas anónimas, trato de hacer que se sientan relajados, se puedan distender y disfruten de la celebración o de lo que les sirva para tomar en ese momento.

Los inicios en Saladillo

Soy de Saladillo, del interior de la provincia de Buenos Aires, y cuando mis padres se divorcian, yo tenía 13 años, comencé a trabajar como lavacopas durante un año, después pasé a sala, y allá por mis 16, 17, empecé a trabajar en barra. Obvio que, en el interior, en mi pueblo, la coctelería no era lo que estaba pasando en ese momento en Buenos Aires, así que a mis 18 me vine a vivir a Buenos Aires.

Ramiro Ferreri fue también bartender de Messi y los Rolling Stones

Entonces trabajé en Crowbar, Opera Bay, Club Araos, La Sigal, bares con perfiles un poco más bajos, más tirando a discos, a boliches de volumen. Y con el paso del tiempo formé parte de un catering que se llamaba Cook 3, que fue el primer laboratorio de cocina de América del Sur, que aplicaba mucho técnicas de química a la gastronomía en ese entonces, como la cocina de vanguardia o la cocina molecular estaban súper de moda. En ese entorno di mis primeros pasos, empecé primero por lo complicado, ¿no? Empecé a hacer gastronomía molecular y a ser un poco autodidacta, y con el paso del tiempo, producto de que me fui haciendo amigos, colegas gastronómicos, me fui aggiornando y aprendiendo del arte de las bebidas, de la elaboración, de la historia de los cócteles clásicos, que es un poco lo que te nutre con el paso del tiempo en la coctelería.

Un bar para todos con tragos con y sin alcohol

Después de trabajar algunos años en este laboratorio de cocina, me propuse hacer mi propio camino, ya que mi trabajo tenía como cierta impronta o identidad propia, que era bastante disruptiva para ese entonces. Siempre me enfoqué en la hospitalidad, en la puesta en escena, en la estética, y más que nada en los sabores, no hacía tanto cocteles clásicos ni muy alcohólicos, entonces lo que yo generaba era que quizá personas que no estaban muy adentradas al mundo de la coctelería y las bebidas alcohólicas, se interesen, se sorprendan, y de esa forma crear como una ocasión de consumo diferente dentro de un evento.

En 2012 hicimos nuestro primer evento, y hoy nuestra compañía no ha parado de crecer. Mandamos a hacer unas barras que eran totalmente distintas a lo que se estaba viendo en ese momento, tuve la suerte de hacerme muchos amigos en la industria de colegas que me apoyaron en mi proyecto, y de repente una industria de los eventos donde los bares eran quizás mesas con mantel, donde atendían mozos que no eran tan profesionales pero se encontraban como los mejores bartenders de la ciudad en unas barras súper llamativas, con una propuesta súper disruptiva. Desde ahí mi empresa ha dado mucho que hablar, por suerte, y considero que este cambio de paradigma ayudó a que la industria se profesionalice, mejore sus bares y buscará profesionales mucho más formados. En 2017 logramos instalarnos en Uruguay como un proyecto de pop-ups de temporada y vamos todos los diciembres y nos volvemos a fines de febrero, hacemos la temporada de verano, el carnaval y una serie de casamientos tipo bodas de destino en Uruguay, en Punta del Este. El 2022 llegó con nuestra presencia en España, en las Islas Baleares, desde Palma de Mallorca hacemos base y atendemos Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza. Si bien hoy no es foco migrar definitivamente, no tenemos intenciones de desembarcar en Barcelona o en Madrid, pero no deja de ser una posibilidad latente.

Así vivo 7 meses al año en Buenos Aires, me reparto otros 2 meses en Uruguay y otros 3 meses en España. En Argentina este mayo abrimos una cantina que se llama Joya Cantina, es un homenaje a los tacheros de la ciudad, con una cocina desarrollada por una de las cocineras de Proper, y entre otras propuestas en 2024 esperamos el desarrollo de una fábrica de hielo cristal dentro de nuestro centro de producción.

La pregunta del millón: ¿qué tiene que tener G&T Perfecto?

Un buen Gin Tonic tiene que ser servido en la copa balón, esa copa redondeada que beneficia mucho los perfiles aromáticos de lo que se sirve dentro.

También es importante que tenga una buena cantidad de hielo, porque el hielo si no es suficiente o si es poco genera dilución más rápida, entonces el cóctel queda mucho más aguado y probablemente rompa la burbuja del agua tónica.

Y finalmente la tónica y el gin. El agua tónica es importante servirla fría y para decorar yo siempre recomiendo garnish, como decoraciones que no sean muy aromáticas, porque si usas un Gin Bulldog, por ejemplo, una de las características principales que tiene es que es súper aromático. en los detalles está el éxito.

