Dejó una carrera laboral envidiada, vive viajando, y se lo agradece a la educación pública argentina: “El valor de esforzarse”

La vida que puede ser proveedora de grandes satisfacciones y paz mental para unos, no es para todos...

Ayer Martín estaba en Mallorca, hoy está en Madrid y la semana que viene estará en Berlín para trabajar en la Feria Internacional de Turismo. Como consultor para una empresa de tecnología de Irlanda aplicada al turismo mundial, las ferias más importantes que se desarrollan en ciudades emblemáticas son para él una parada obligada, aunque apenas representan un porcentaje mínimo de su vida nómade. Para este 2026 tiene ganas de ir a Filipinas, Sri Lanka, Socotra -si se puede-, Madagascar, entre otros destinos: “Iré fluyendo”, dice.

Antes de Mallorca, lo último que hizo fue un safari africano, que incluyó Tanzania-Kenia donde durmió en carpa y avistó los cinco grandes exponentes de aquellos paisajes: león, leopardo, elefante, rinoceronte, búfalo. También anduvo por la isla Zanzíbar, donde compartió con la tribu local Masai y recorrió pueblos pesqueros, playas paradisíacas, y comunidades detenidas en el tiempo. A su vez. quedó impactado con Indonesia, India y las islas de Hawái.

En Indonesia: "Utilizo la aplicación HomeExchange de intercambio de casas por puntos, una gran comunidad viajera", revela Martín. "Le dejás tu casa a alguien desconocido, sumás puntos, y con esos puntos podés ir a la casa que te deje libre otro desconocido para esas fechas. O se puede hacer recíproco simultáneo también. Es una gran comunidad, donde se respeta mucho el espacio, la limpieza, los objetos personales, y las pertenencias. También mucha gente deja para compartir su bicicleta, habitación con lugar de trabajo, libros, etc". @martinmache

Pero antes, mucho antes de todas sus aventuras por el mundo, Martín llevaba otra vida muy diferente pero muy deseada por la mayoría. Para él, sin embargo, aquella existencia tenía sabor a poco y un buen día se propuso tirar abajo la imagen de sí mismo que había proyectado al mundo para moldear una nueva identidad.

Dejar atrás la vida que muchos envidian: “Decidí renunciar a esos prestigiosos trabajos”

Martín Machesich, o ‘Mache’, como le dicen sus afectos, tenía una vida con la que alguna vez soñó y que, tal vez, otros envidiaban en silencio. Como ingeniero industrial, con un máster en administración de empresas, había trabajado para las multinacionales a las que muchos jóvenes profesionales aspiraban -Coca-Cola y Techint- y se hallaba en plena escalada en Procter & Gamble cuando, cierto día, se miró al espejo extrañado por la vida que se esfumaba y por sí mismo. Allí estaba él, trabajando de lunes a viernes, nueve horas diarias dentro de una oficina, con una hora de almuerzo, una hora de transporte, todo a cambio de unos catorce días de vacaciones, y veintiuno si se atrevía a alcanzar el hito de los cinco años en una sola empresa. ¿Acaso era ese el estilo de vida que quería sostener a lo largo de su existencia? De pronto, la respuesta emergió clara.

“Decidí renunciar a esos prestigiosos trabajos y replantearme mi estilo y filosofía de vida. Me llevo los mejores compañeros y aprendizajes de esa experiencia, aunque sentía que mi camino no iba hacia esa dirección, a ese mandato social”, asegura hoy al repasar su historia.

Por supuesto, como las cuentas no se pagan con abrazos, había que encontrar una nueva forma de generar. Tras renunciar, Martín se atrevió a emprender un negocio digital, un camino aún no tan explorado en Olavarría, su ciudad natal, allá por el 2016. Aprendió cuestiones de diseño, desarrollo y programación web por su cuenta. Su reinventarse fue empinado, precisó de mucha perseverancia y durante más de un año recorrió la ciudad y tocó puertas para atraer a posibles clientes, “espantados al principio”, dice, hasta que empezó a ver los primeros resultados.

En simultáneo, se involucró con su vocación por enseñar. Había sido ayudante de cátedra durante su carrera y, en ese tiempo de cambio, comenzó a trabajar como profesor universitario de Física, Álgebra y Ciencias de la Computación. Entre el emprendimiento y la universidad el dinero no llegaba a borbotones, pero el tiempo para viajar se transformó en un tesoro a disposición más flexible: “Aprovechaba las vacaciones de verano, las de invierno, y las licencias sin goce de sueldo”, cuenta Martín, quien también siguió estudiando para obtener su doctorado y dio clases de Ajedrez y talleres de Matemática para niños en colegios, y en escuela de adultos.

En un principio, Martín comenzó a trabajar como profesor universitario de Física, Álgebra y Ciencias de la Computación. @martinmache

Y fue en uno de sus viajes por Japón y China en 2018, que Martín regresó a su tierra, Argentina, fascinado: “Ahí implementé todo un sistema digital y de QR, que allá era típico. Volví con esa idea y la apliqué en mi emprendimiento. Los viajes inspiran. En todo sentido”.

“Yo no soy de aquí, pero tú tampoco…”

Otro buen día, con el emprendimiento más firme y el alma colmada por sus nuevas experiencias en las aulas argentinas, Martín se descubrió nómade. Sus viajes se hicieron cada vez más prolongados, tanto, que un día ya no regresó más que a visitar, y sin embargo, a pesar del desapego, jamás sintió haber emigrado de su tierra: “Siento que estoy en un viaje largo, como la vida misma. Como dice la canción de Jorge Drexler `Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, y de todos lados un poco…´”, cita.

En Zanzíbar: "Me alojé unos días lejos del turismo masificado, en un lugar de la tribu Masai, atendido por miembros de la tribu, en las chozas 'manyattas', las viviendas tradicionales de forma elíptica, hechas de paja y barro. También me sorprendieron los pueblos pesqueros, que se detuvieron en el tiempo, como así también la recolección y cultivo de algas en el mar, que es una de las principales actividades económicas de la isla, que se usan para cosméticos, jabones, dentífricos y alimentos". @martinmache

Y lejos de las rutinas y los mandatos clásicos, Martín develó la incondicionalidad de sus seres queridos, felices por que él pudiera cumplir sus sueños. A su vez, comprendió que no existía mejor época que esta para transitar una vida como trotamundos, con la tecnología como aliada, con su mensajería instantánea, las llamadas sin costo y videollamadas: “Hasta la generación mayor se adaptó, y me puedo comunicar con mi abuela de 87 años, y que responda `Martincito, ¿por dónde andás?´ Es emocionante”.

“Del entorno, muchas veces llegan palabras de admiración, o búsqueda de consejos, para emprender ese camino viajero, o por algún destino vacacional. Un viajero siempre ayudará a otro viajero. Ese es el lema”, continúa. “Viajar y la vida de estilo nómade, tiene que ver con una cuestión personal de persecución de sueños, el anhelo de descubrir, de explorar, aprender de otras culturas, otras realidades, enriquecerse espiritualmente”.

“Viajar y la vida de estilo nómade, tiene que ver con una cuestión personal de persecución de sueños, el anhelo de descubrir, de explorar, aprender de otras culturas, otras realidades, enriquecerse espiritualmente”. @martinmache

“Por otro lado, argentino uno es para toda la vida. No importa cuán lejos estés, ni hace cuánto tiempo estás de viaje. Se lleva en la sangre, en las raíces, en el corazón. Por la fuerza de esa personalidad colectiva que nos caracteriza, la calidez, el humor, el acento, el salir adelante, la resiliencia. Además de que es un país hermoso”, agrega Martín, quien como nómade tuvo la fortuna de recorrer las veintitrés provincias argentinas. “Y las volvería a recorrer”.

Un héroe de novela de aventuras e hitos

Más allá de las fronteras argentinas, un mapa fascinante comenzó a desplegarse. En modo aventura, como mochilero y en algunas ocasiones como viajero liviano, Martín inició un periplo en el que hoy ya cuenta decenas de países visitados, donde se hospedó en hostels y conoció personas del mundo entero.

En Mendoza. @martinmache

Aquel viaje del 2018 a China y Japón terminó siendo uno de los más largos. También recorrió Tailandia, Malasia, Singapur, y estuvo en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Luego siguió a Cuba, México, Jamaica y Costa Rica: “Ese fue un viaje de seis meses solamente con una mochila, siguiendo el verano alrededor del mundo”.

Pero hubo otros hitos para Martín. Como ingeniero, sintió una emoción especial al conocer el centro neurálgico de tecnología mundial -Sillicon Valley-, las oficinas de Google, y también la reconocida Universidad de Stanford. A su vez, conoció las instalaciones de la NASA en el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, cerca de Orlando (Florida).

Home office

Y como si fuera un héroe de novelas de aventuras, abrazó los cielos y las tierras cuando recorrió las pirámides de Egipto, voló en globo aerostático al amanecer sobre el Valle de los Reyes, presenció un atardecer en el desierto del Sahara, estuvo en las pirámides de México, en la Muralla China, el Muro de Berlín, el Partenón de Atenas, el Machu Picchu, en el mirador del edificio más alto del mundo – Burj Khalifa – en Dubái, en el Memorial de las Torres Gemelas en Nueva York, el Museo del Louvre, el Museo donde se inventó la Coca Cola (Atlanta), en la Ópera de Sídney, y vivió el Carnaval de Brasil tanto en Río de Janeiro como en Salvador de Bahía: “También jugué al fútbol con niños en Jamaica, Guatemala y Marruecos. Te ven diferente, grandote y cuando les decís que sos de Argentina, automáticamente se fascinan con Messi. En Jamaica les hablé de Argentina, de la bandera, y les expliqué que Manuel Belgrano la había creado. Les dejé el billete de 10 pesos de regalo, obviamente no por el valor sino por lo simbólico y lo que representa. Se fueron con una sonrisa”.

Y Martín también se sumergió en el mar, donde nadó con el tiburón ballena cerca de Islas Mujeres e hizo surf en seis países distintos; y conquistó las montañas cuando escaló la cima de dos volcanes, uno en Guatemala (Volcán del Fuego), y otro en Argentina (el volcán Lanín): “Para subir, nos adentramos en la montaña con amigos de la infancia, desconectados de la electricidad y la señal telefónica por diez días, acampando en El Bolsón, Esquel, y la Patagonia”.

En el volcán Haleakala, Hawái @martinmache

“También estuve en el Mundial de Qatar 2022 presenciando a Argentina campeona del mundo. Fui espontáneamente sin entrada ni alojamiento. Entrada conseguí afuera del estadio diez minutos antes que comience el partido. De alojamiento me hicieron lugar unos amigos de mi ciudad natal, con colchones inflables, los mismos que me habían llevado las entradas desde Olavarría a Rusia en 2018, porque llegaron tarde al correo postal en mi ciudad natal y yo ya estaba de viaje".

“Eso es lo que uno se lleva. Esos gestos. El compartir”, continúa Martín, quien también, dentro del universo deportivo, tuvo la oportunidad de presenciar la final de Copa América 2024 en Miami y estuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde vio a Las Leonas ganar la medalla olímpica de bronce, las finales de atletismo de 100 metros llanos y el ceremonia de cierre en el Stade de France.

Apoyando a la Argentina. @martinmache

Los aprendizajes en el camino y la vida como el surf: “Ilusionarse con una ola, y que se diluya en el camino, esperanzarse con otra, y que te arrolle por encima”

Hoy, el tiempo cronometrado quedó atrás. Lejos quedaron los días digitados, los almuerzos medidos y las vacaciones programadas. Aquella vida que puede ser proveedora de grandes satisfacciones y paz mental para unos, no es para todos, y así lo comprendió cierto día Martín, que recuerda con orgullo el valor que tuvo para volver a empezar de cero y dejar en otra dimensión una existencia que lo dejaba con una sensación de vacío.

Actualmente, con su emprendimiento unipersonal y como consultor de manera online, adapta los horarios a su medida lo máximo posible, desde cafeterías, espacios de coworking, un tren, en la sala de espera de un aeropuerto, arriba de un avión, en un hostel u hotel: “Donde sea. Hay muchas tareas que se pueden ir adelantando offline y otras que sí o sí necesito una buena conexión a internet, y muchas veces un entorno lo más silencioso posible para las videollamadas. Ahí está el desafío. Afortunadamente hoy en día hay muchos recursos y la conectividad sigue mejorando a nivel global. También, la tecnología de los auriculares con la cancelación de ruido externo ayuda, o los test de velocidad de internet online para ir eligiendo el mejor lugar para trabajar respecto a la señal”, explica.

...abrazó los cielos y las tierras cuando recorrió las pirámides de Egipto, voló en globo aerostático al amanecer sobre el Valle de los Reyes, presenció un atardecer en el desierto del Sahara... @martinmache

“Sin embargo, esté donde esté, nunca olvido mis raíces. Todo lo que he logrado en mi vida se lo debo, además de a mi familia, en gran parte al sistema de educación pública de Argentina, por ejemplo a la Escuela pública N°51 del barrio donde me crie, a la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), quienes también me otorgaron la beca para hacer el MBA (Master of Business Administration) en la misma universidad".

"Y especialmente a mis padres, ellos siempre me inculcaron el valor de esforzarse, la cultura del trabajo, de estudiar. Gracias a ellos aprendí el idioma inglés que tantas puertas laborales y en los viajes te abre. A los 7 años yo practicaba tres deportes: tenis, básquet y fútbol. Me sentaron, me mostraron las ofertas laborales en la sección clasificados de un diario argentino impreso, que exigían dominio de inglés a los candidatos, y resigné un deporte para comenzar clases de inglés”, cuenta.

Aquella vida que puede ser proveedora de grandes satisfacciones y paz mental para unos, no es para todos, y así lo comprendió cierto día Martín, que recuerda con orgullo el valor que tuvo para volver a empezar de cero y dejar en otra dimensión una existencia que lo dejaba con una sensación de vacío. @martinmache

“Y en este camino suelo viajar liviano, muchas veces solamente con mochila o máximo con una valija pequeña (carry on) que viene siempre conmigo arriba del avión. Mi vida en 10 kg. Como dice también Jorge Drexler `Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje´. Y así, liviano, vas aprendiendo a estar abierto a nuevas experiencias, a fluir, a no tener todo planificado y disfrutar el momento. Que cuando uno viaja, hay muchas variables que no dependen de uno. Viajando se aprende a autodescubrirse, a encontrar pasiones, a resolver situaciones inesperadas, a mantener la calma, y especialmente a valorar el presente”.

“A respetar a las demás culturas, religiones, idiomas, las costumbres locales. Aprendés que todos somos diferentes, aunque en el fondo todos buscamos lo mismo: amor, amistad, respeto, disfrutar la vida, divertirse, y el sentido de pertenencia. Eso no cambia. No importa en qué parte del planeta estés, la sonrisa es el idioma universal. Por ejemplo, en China, Rusia, Kazajistán, Túnez, saber inglés no implica una gran ventaja, ahí la sonrisa, la mirada y las señas es el idioma para hacerse entender”.

A través de los viajes Martín descubrió en el surf un deporte que representa simbólicamente la vida. martinmache

“Por otro lado, a través de los viajes descubrí en el surf a un deporte que representa mucho simbólicamente la vida misma. La tabla, la grandeza del mar, y vos. Con tanta inmensidad y abismo por delante. Ilusionarse con una ola, y que se diluya en el camino, esperanzarse con otra, y que te arrolle por encima. Volver a subirse a la tabla, a remar, a pensar en la siguiente, a buscar otra oportunidad, con paciencia, a esperar la ola indicada. Y finalmente, la sensación de libertad de pararse en la tabla, de lograr el equilibrio, el balance. Ir fluyendo, deslizándose en el agua, despegando, como volando bajito…”

