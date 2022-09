Desafío viral extremo: encontrá el error en la cocina en tan solo 10 segundos

Los acertijos visuales están a la orden del día en las redes sociales y son cada vez más los usuarios que ponen a prueba sus conocimientos en el tema para poder descifrar los enigmas propuestos. A partir de ciertas premisas, se presenta una imagen que tendrá varios indicios de cómo resolverlo y, en base a ello, el tiempo empezará a correr para que la dificultad aumente considerablemente. En este caso, tendrás que agudizar tu vista para dar con el error en muy poco tiempo.

En el dibujo que se volvió viral, se puede observar a una pareja en la cocina de su hogar. La mujer se encuentra limpiando, mientras que el hombre desayuna y lee el diario. La escena oculta un error.

La imagen oculta un grave error.

La solución al problema

Si sos de los pocos que pudieron dar con la respuesta dentro de los 10 segundos, ya te podés considerar un experto en la materia, si no pudiste hacerlo, acá te dejamos la solución: hay escobas adentro de la heladera.

La solución al reto viral.

¿Podés encontrar los tres cerdos sin bonete en el siguiente dibujo?

La imagen fue realizada y publicada en Twitter por Año Nuevo, pero volvió a cobrar relevancia en las últimas horas. Gergely Dudás, autor de este desafío y de muchos otros que se volvieron virales, compartió la ilustración en su cuenta y presentó la consiga: “Tres cerdos no tienen bonete, ¿podés identificarlos?”. En el tweet, el autor también incluyó un link a su sitio web donde reveló la solución.

El desafío visual de los cerdos Gentileza Dudolf.com

A partir del tweet, distintos usuarios que fueron adivinando el acertijo de forma exitosa y respondieron el posteo dejando constancia de esto. Sin embargo, este no fue el caso de todos, algunos necesitaron ayuda para poder resolverlo. Según varias respuestas, pudieron hallar a uno o dos de los cerdos sin bonete, pero se rindieron para el resto y tuvieron que entrar al link que aportó el artista para poder ver la solución.

Si hay problemas para resolver el desafío, puede servir de ayuda la siguiente pista: dos de los tres cerdos diferentes que hay que encontrar están pegados a los márgenes de la imagen.

La solución al desafío

En caso de no haber podido resolver el acertijo y no querer intentarlo más, en la imagen está la respuesta a la consigna. Como bien se puede observar, los tres cerdos sin bonete están bastante alejados entre sí. Uno de ellos está casi en la esquina superior derecha, otro se encuentra en margen inferior también sobre la derecha; y, finalmente, el último es el más difícil de hallar, pero se distingue del resto no solo por la ausencia del gorro, sino porque también está sosteniendo lo que parece ser un vaso de leche.

La solución al desafío visual Gentileza Dudolf.com

El artista de la ilustración es conocido en redes como Dudolf y actualmente tiene más de 8000 seguidores solamente en Twitter. Además de acertijos, realizó distintos cómics y libros que promociona y tiene a la venta en su sitio web.