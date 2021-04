Desaprobados: la popularidad de Harry y Meghan cae en las encuestas

La entrevista con Oprah Winfrey no parece haber dado los frutos que los Sussex pretendían. No solo por el pésimo momento que eligieron para charlar con la conductora norteamericana mientras el duque de Edimburgo estaba internado en el Reino Unido, sino también porque sus duras palabras no parecen haber convencido a nadie, especialmente, a los ciudadanos británicos.

La afirmación surge de los resultados de la encuesta que realizó la consultora YouGov para medir los índices de popularidad de los miembros de la realeza después del funeral del príncipe Felipe. El análisis de las respuestas indica que el grado de aprobación de Harry y Meghan cayó al nivel más bajo en su historia.

La reina es la más popular de la familia real mientras que Harry y Meghan se encuentran en el nivel más bajo de aprobación Archivo - PA pool

Entre los resultados más significativos, la encuesta concluye que los Sussex fueron los únicos royals que no vieron un repunte favorable luego del servicio fúnebre. Alrededor del 49% de los 1730 británicos consultados dijeron que no les agradaba el príncipe Harry (el dato anterior era de 48%). Lo mismo sucedió con Meghan que, a pesar de haber estado ausente, fue la que más desaprobación se ganó con un 61%, que dijo que no le caía bien. En comparación con el puntaje anterior la diferencia es amplia: antes era del 58%.

De todas maneras, si bien los resultados son desalentadores, ninguno de los dos es el miembro de la realeza con el puntaje más negativo: el 79% de los encuestados afirmaron que no les agrada el príncipe Andrés, en relación con el 81% medido en marzo. El duque de York caído en desgracia se alejó de los deberes reales debido a su amistad con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés descendió un punto en el nivel de rechazo pero sigue siendo el royal menos popular de toda la familia BBC STUDIOS EVENS

El príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina y Felipe y uno de los nuevos miembros más activos de la familia real luego de la retirada de Harry y Meghan, es quien vio el mayor aumento en la opinión positiva de sus compatriotas: el 54% de los británicos dijeron que les caía bien, un alto repunte respecto de la última cifra del 41%.

De la misma forma, el príncipe Carlos puede estar contento con el 33% de británicos que lo desaprueban: unos nueve puntos más abajo que la cifra obtenida en marzo. En tanto, el 70% de los encuestados dijeron que les gustaba la princesa Ana en comparación con el último registro del 64%.

Los duques de Cambridge ocupan el segundo y el tercer lugar después de la reina en aprobación de los británicos LA NACION

Respecto de la reina, su imagen positiva creció del 80 al 85%. El príncipe William y Kate Middleton también crecieron en popularidad y mantuvieron sus lugares en el segundo y tercer puesto después de la monarca.

El duque de Edimburgo, que estuvo casado con la reina 73 años, murió el pasado 9 de abril. Su funeral se realizó en la capilla de San Jorge, en Windsor, el 17 de abril. Por razones sanitarias, solo pudieron asistir treinta personas entre familiares y amigos. Harry regresó al Reino Unido para el servicio, mientras que Meghan, embarazada del segundo hijo de la pareja, se quedó en Estados Unidos por orden médica.

Era la primera vez que el príncipe Harry se encontraba personalmente con su familia desde la explosiva entrevista de la pareja con Oprah Winfrey que se emitió a principios de marzo.

LA NACION