Descongeló la carne al sol y le pasó algo que nunca imaginó: “No lo puedo creer”

escuchar

En ocasiones, las redes sociales son utilizadas para dar a conocer hilarantes momentos de la vida cotidiana que transcienden todas las plataformas. El caso de Alba Castro fue uno de ellos. La joven compartió en TikTok el momento en el que un almuerzo se convirtió en una hilarante anécdota, cuando cinco gaviotas se comieron la carne picada que había dejado para descongelar en el balcón de su casa. La reacción de la protagonista se volvió viral y cientos de personas reaccionaron en la publicación.

Hay estrategias para quitar el hielo y la escarcha que se forma en el interior de una comida cuando la dejás por mucho tiempo en el congelador y precisamente esta no fue la más indicada. Con total desconocimiento del tema, y poniendo en juego su propia salud, la mujer tomó la decisión de llevar la bolsa con el alimento para que esté debajo del sol. Sin embargo, no tuvo en cuenta un factor insólito.

El video que se volvió viral en TikTok

“POV: se te ocurre descongelar la carne picada al sol”, escribió la autora del video. En el clip, se puede ver cómo las aves se hicieron un gran festín alrededor del lugar, mientras los presentes se encontraban sorprendidos por la situación. “No me lo puedo creer”, expresó la joven que empleó el desfavorable plan. Luego, intentó alejarlas sin éxito.

Inmediatamente, el posteo se volvió viral y en la actualidad tiene más de 300.000 visualizaciones. Además, dio pie para que cientos de usuarios opinen al respecto.

“Eso hice yo con un kilo de muslos de pollo y no dejaron ni rastro”, “Con agua templada se descongela rápido”, “Me dio mucha gracia, se quedaron sin almuerzo por las aves”, “Yo en un hotel dejé mi plato afuera y entré por bebida con mi pareja y me encontré 30 pájaros comiéndose todo”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

El hilarante hecho se volvió viral en TikTok TikTok

Otros, además, hicieron hincapié en la pésima acción que emplearon, ya que no se recomienda utilizar este método por el hecho de que la carne puede contaminarse con distintos gérmenes. En caso de que esto ocurra, puede producir desde dolor abdominal, diarrea, vómitos, fiebre y deshidratación, hasta inconvenientes más serios.

Algunos de los mensajes que los usuarios hicieron en la publicación TikTok

“En el futuro agradecerlo que se la llevaran para que no te matara la carne en mal estado”, “Ni al sol ni a temperatura ambiente en la encimera, siempre que ir en la heladera”, “Lo peor que podrían hacer, por favor no alimenten estos actos ignorantes”, “Lo veo y no me da risa, podrían haber terminado en el hospital”, argumentaron algunas personas.

Lo cierto es que, pese a las críticas y reacciones, la familia aprendió que no debe emprender este tipo de estrategias. No obstante, sin planearlo, guardarán una divertida anécdota que trascendió todas las plataformas virtuales.

LA NACION