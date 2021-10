Descubren en su casa una carta escrita hace 100 años que revela un secreto

Una mujer y su hijo adolescente se sorprendieron al descubrir una carta secreta, que se cree que tiene unos cien años, escondida debajo de una baldosa rota en su casa. El inusual episodio ocurrió en Gran Bretaña.

La carta fue escrita por un hombre llamado Ronald y tenía como destinatario a su amante: una mujer casada. En la misiva, él le pedía mantener la relación en secreto y también le rogaba que se reúnas todos los días a la medianoche en una parada de tranvía cercana.

La carta estaba escondida debajo de una baldosa

La carta había estado oculta durante décadas pero finalmente fue descubierta por Dawn Cornes, de 48 años, y su hijo Loukas, de 14, de Preston, Gran Bretaña.

“Mi hijo estaba limpiando su habitación cuando el televisor de 55 pulgadas se cayó y rompió algunas de las baldosas de la chimenea”, le dijo Dawn al diario Metro. “Mientras estábamos allí, decidimos levantar las baldosas rotas. De hecho, mi hijo dijo: ‘¿No sería gracioso si encontráramos algo escondido, como las escrituras de la casa?’. Y luego encontramos la carta. Todo fue muy espeluznante”, agregó.

Como la caligrafía no era muy clara, la madre decidió publicar la carta en Facebook y pedir ayuda para descifrar el texto centenario. Se cree que el escrito dice: “Querida mía, intentarás todas las mañanas venir a verme. Pero, por favor, no se lo cuentes a nadie porque debe ser un secreto solo para tus oídos y para los míos. Si alguien llegara a saber que me conoces y eres una mujer casada, habría problemas, así que recuerda, cariño. Te amo demasiado. No me lo digas y encuéntrame todos los días si puedes a la medianoche en la esquina del tranvía Fulwood. Espero verte, tu chico, Ronald”.

Para descifrar lo que decía, pidieron ayuda en Facebook

Dawn y Loukas estaban encantados de haber hallado un objeto con una historia detrás. “Pensamos que era una carta de amor muy dulce y estábamos emocionados de encontrarla”, detalló la mujer.

Aunque no hay una fecha en la carta, Dawn -que se mudó a esa casa en mayo de este año- investigó un poco y supo que la propiedad fue construida en 1917, aunque no pudo averiguar datos de los dueños anteriores.

Entre los comentarios que recibió el posteo que superó los 3000 likes, algunos usuarios llegaron a la conclusión de que, a juzgar por el tamaño de la escritura y el papel, la carta podría ser de alrededor de la década de 1920. En el texto, además, se menciona la esquina de un tranvía, los cuales no circulan en esa ciudad desde hace más de ocho décadas.