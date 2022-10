Descubrieron el agujero negro más cercano a la Tierra y lo calificaron con una estremecedora palabra

escuchar

Un equipo de astrónomos descubrió el agujero negro más cercano a la Tierra: se encuentra a 1500 años luz y tiene doce veces más masa que nuestro planeta. Según la publicación de la revista científica Astrophysical Journal, el hallazgo es “monstruoso”.

Monstruoso

“Está más cerca del Sol que cualquier otro agujero negro conocido”, aseguró Sukanya Chakrabarti, profesora de física en la Universidad de Alabama y directora del estudio en donde se analizaron datos de casi 200 mil estrellas binarias liberados por la misión del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA).

“Buscamos objetos de los que se informó que tenían grandes masas compañeras, pero cuyo brillo podría atribuirse a una sola estrella visible. Por lo tanto, tienes una buena razón para pensar que el compañero es oscuro”, detalló la científica.

Para realizar este estudio, se utilizaron fuentes con mediciones espectrográficas de varios telescopios, incluido el Buscador automático de planetas en California, el Telescopio Gigante de Magallanes de Chile y el Observatorio W.M. Keck en Hawai.

El agujero negro está a 1500 años luz de la Tierra.

“La atracción del agujero negro sobre la estrella similar al Sol visible se puede determinar a partir de estas medidas espectroscópicas, que nos dan una velocidad en la línea de visión debido a un cambio Doppler”, explicó Sukanya.

“Al analizar las velocidades en la línea de visión de la estrella visible, y esta estrella visible es similar a nuestro propio Sol, podemos inferir qué tan masivo es el compañero del agujero negro, así como el período de rotación y lo excéntrica que sea la órbita”, contó y agregó: “Estas medidas espectroscópicas confirmaron de forma independiente la solución de Gaia que también indicó que este sistema binario está compuesto por una estrella visible que orbita un objeto muy masivo”.

Cabe aclarar que cuando un agujero negro está al lado de una estrella, “devora” su material, lo que provoca el anillo lumínico que posteriormente ayuda a su detección. “La mayoría de los agujeros negros en los sistemas binarios están en binarios de rayos X; es decir, son brillantes en los rayos X debido a alguna interacción con el agujero negro debido a que el agujero negro devora a la otra estrella”, dijo Chakrabarti.

“A medida que las cosas de la otra estrella caen en este profundo pozo de potencial gravitacional, podemos ver los rayos X. En este caso, estamos viendo un agujero negro monstruoso, pero está en una órbita de largo período de 185 días, o alrededor de medio año. Está bastante lejos de la estrella visible y no avanza hacia ella”, concluyó la especialista.

¿Qué son los agujeros negros?

“Los agujeros negros son objetos muy compactos, por lo tanto, no se pueden detectar. Están muy lejos. No tenemos la capacidad para detectarlos. No podemos ver su brillo porque son negros justamente. Ni siquiera la luz escapa del campo gravitatorio”, explicó el astrónomo David Rebolledo, del observatorio Alma (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array) de Chile.

En relación con los agujeros negros supermasivos, el experto detalló: “Tienen la masa de miles de millones de soles. Es como si colapsaras miles de millones de soles. Los astrónomos pensamos que son súper comunes. Están en el centro de las galaxias. La Vía Láctea tiene en el centro un agujero negro supermasivo, que es más chico que el de M87 que se observó en el 2019. El tamaño en el que colapsan es mucho más grande que el de un agujero negro normal”.

LA NACION