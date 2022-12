Día Internacional del Emo: una subcultura en donde las emociones son protagonistas

escuchar

El 19 de diciembre se celebra el Día Internacional del Emo y se homenajea a esta subcultura y a cada una de las personas que la integran. Si bien no tiene un origen claro y preciso, se estima que la efeméride nació como tal durante la década del 2000.

Día Internacional del Emo: todo lo que hay que saber al respecto

Se trata de una subcultura que nace como tal a mediados de la década de 1980 y en los Estados Unidos. En su momento, surgió como una manifestación de géneros como el hardcore punk y con el transcurso de los años fue definiendo las características que hoy le son inconfundibles.

Tuvo su momento de esplendor a lo largo de la década del 2000, años en los cuales se decidió que cada 19 de diciembre se celebrase el Día Internacional del Emo.

My Chemical Romance es una de las bandas que representa esta subcultura Diego Paruelo

La estética de esta subcultura es tanto musical como visual, algo que se aprecia en la forma de vestir de las personas emo. Pantalones ajustados, remeras con nombres de bandas o solistas, cinturones amplios con tachas y el pelo largo y alisado son algunos de los rasgos más notorios.

El color negro es el gran protagonista del estilo visual y se manifiesta tanto en las prendas como en el pelo y en el maquillaje, en especial en delineado y sombreado de ojos.

En cuanto a la música, Blink-182, Green Day, My Chemical Romance y Panic! At the Disco son algunas de las tantas agrupaciones vinculadas con esta subcultura.

Emo: mitos y peligros de un movimiento que no pierde vigencia

La subcultura emo expresa ante todo una forma de sentir. El sentido de pertenencia que genera entre los jóvenes se basa en la intensidad de las emociones y en otros rasgos de la personalidad como la timidez y la introversión.

El sociólogo argentino Jorge Elbaum expresó para National Geographic Channel que los emos “son más románticos” y “más poéticos” que los miembros de otras subculturas, y agregó que “expresan con su cuerpo el daño del mundo”.

Una visión estereotipada del emo vincula a este con estados de ánimo y acciones como la melancolía, la depresión y el suicidio. Elbaum explica que “se flagelan cortándose, generalmente en las muñecas, y mostrando como un orgullo, o como un tatuaje en el cuerpo, el daño que ellos mismos se hicieron a partir de interpretar el daño social que sienten”.

La sublimación del dolor, en consecuencia, aparece muchas veces como base de las estéticas sonoras y visuales y emerge como expresión de las emociones y los sentimientos.

Dejando los estereotipos de lado, esto puede implicar un peligro para aquellos jóvenes que se acercan buscando un sentido de pertenencia y que quizás no cuentan con las herramientas necesarias para discernir la gravedad de acciones como autolesionarse.

El Día Internacional del Emo se presenta como la oportunidad ideal para reflexionar acerca de subculturas como esta y para abordarlas desde una perspectiva desprovista de preconceptos.

