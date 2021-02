Diana Superstar. A 23 años de su muerte, reina en las pantallas y en los corazones

Sin pertenecer al mundo del espectáculo sabía lo que era conquistar al público. La empatía, el carisma y la calidez de la “princesa del pueblo” generaban un magnetismo irresistible en cada persona que se cruzaba a su paso. A 23 años de su muerte, la vida de Diana, tan romántica como trágica, se volvió el imán perfecto para que Hollywood comenzara a gestar nuevas y ambiciosas producciones inspiradas en ella. Basta hacer un recorrido por los lanzamientos de los últimos años en cine y televisión basados en Diana para darnos cuenta de que su imagen está más viva que nunca.

Emma Corrin protagonizó la cuarta temporada de la popular serie royal, "The Crown", donde interpretó a una joven Lady Di.

Kristen Stewart se pone bajo la piel de la princesa en la película "Spencer", del chileno Pablo Larraín. El estreno está previsto para el 2022, justo cuando se cumplen 25 años de su muerte.

Como una estrella de cine, Diana llega al estreno del film "1492" en Londres, en 1992. Getty Images

A la exitosa serie The Crown –que dedicó la cuarta tempo - rada a recrear la vida de la madre de los príncipes William y Harry–, se le sumó en el último año, la filmación de la película Spencer, protagonizada por Kristen Stewart, y la producción de una comedia musical en Broadway, Diana: A True Musical Story, protagonizada por la alemana de origen británico Jeanna de Waal. Y como si fuera poco, el diario The Sun agregó otro proyecto a la lista, tras revelar la posible realización de un nuevo documental, Being me: Diana, centrado en los problemas de salud mental, los trastornos alimenticios y sus intentos de suicidio.

ÉRASE UNA VEZ…

La industria del cine y la televisión siempre encontró potencial en la vida de la princesa para crear historias. En 1982 llevó a la pantalla chica, Charles & Diana: A Royal Love Story, un telefilm sobre el difícil vínculo del matrimonio real, cuando aún no había rumores de divorcio. El cuento de la chica tímida que encontró su príncipe azul, la espectacular boda real vista por más de 750 millones de personas en todo el mundo, la traición de Carlos, el desamor y su trágica muerte con apenas 36 años, delinearon el guión perfecto. Netflix supo verlo desde que empezó con la preproducción de The Crown.

La bella australiana Elizabeth Debicki se suma a la quinta temporada de The Crown en la que recreará los últimos años de Lady Di. Getty Images

Así fue el anuncio de la incorporación de Debicki. “El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en los corazones de muchos. Es un verdadero privilegio y honor entrar a formar parte de esta magistral serie que me tuvo enganchada desde el primer episodio”, dijo la actriz.

La cuarta temporada, lanzada en noviembre del año pasado, encendió las pantallas al revivir los primeros años de la historia de amor entre la joven aristocrática (interpretada por Emma Corrin) y el hijo de la Reina Isabel II, heredero al trono. Tal fue el éxito –la serie llegó a 70 millones de hogares–, que ya se confirmaron la quinta y sexta temporadas. “Creo que el objetivo era humanizar a alguien que fue convertida en una suerte de santa”, confió Emma Corrin a La Nación el año pasado, quien será reemplazada en los nuevos capítulos por Elizabeth Debicki para recrear a Diana más madura. Asimismo, el cine sigue apostando fuerte a Lady Di y así como la australiana Naomi Watts la interpretó en el film Diana, en 2013, ahora le llegó el turno a Kristen Stewart.

"Decidimos meternos en una historia sobre la identidad y sobre cómo una mujer decide, de alguna manera, no ser reina. Es una mujer que, en el viaje de la película, se da cuenta de que quiere ser la mujer que era antes de conocer a Carlos" Pablo Larraín, director de "Spencer"

Spencer, del chileno Pablo Larraín –el mismo que dirigió a Natalie Portman en la biopic Jackie– se centra en el fin de semana en que la princesa pasa Navidad con la familia real en la finca Sandringham en Norfolk y allí toma la decisión de pedirle el divorcio al príncipe Carlos. “Diana es una figura poderosa y millones de personas, no sólo mujeres, sintieron empatía por ella. Decidimos meternos en una historia sobre la identidad y sobre cómo una mujer decide, de alguna manera, no ser reina. Es una mujer que, en el viaje de la película, se da cuenta de que quiere ser la mujer que era antes de conocer a Carlos”, explicó Larraín tras presentar el proyecto. Al igual que la nueva temporada de The Crown, el estreno de la película está previsto para 2022, año en que se cumple el 25° aniversario de la muerte de Diana. Broadway también puso sus fichas en la princesa y ya definió fecha para estrenar el musical encabezado por Jeanna de Waal. La pandemia reprogramó la première del 31 de marzo del año pasado para el próximo 25 de mayo y será vía streaming. Diana, a true musical story se convierte en la primera obra que se verá por televisión antes de su estreno oficial en Nueva York.

UNA ARTISTA DE ALMA

Diana Spencer siempre llevó en la sangre la pasión por las artes escénicas. Aprendió tap en el Riddlesworth Hall School, en el condado de Norfolk, y continuó bailando en The Vacani School of Dance. Su sueño, dicen, era ser bailarina. Y si bien su deseo quedó trunco cuando conoció al príncipe Carlos, nunca abandonó su devoción por el ballet. “Diana encontraba libertad en el baile. Esa personalidad introvertida que encerraba sus emociones quedaba atrás al ponerse las zapatillas. Todos alrededor de ella sabían que era su sueño y que lo fue dejando de lado, pero nunca lo olvidó. Siempre la veían, con su walkman, por los pasillos del palacio escuchando a Wham! y ensayando unos pasos”, expresó hace un tiempo la periodista y editora británica Tina Brown, autora del libro The Diana Chronicles.

Diana sorprendió a su marido en el día de su 37° cumpleaños con una coreografía que recreó junto al bailarín Wayne Sleep bajo el ritmo de “Uptown girl”, de Billy Joel. La pareja salió a saludar ocho veces ya que las 2.500 personas que colmaban el teatro no dejaban de aplaudirlos.

Si bien hoy su nombre brilla en el mundo del espectáculo, Diana siempre soñó con ser bailarina y hasta se animó a bailar en el Royal Opera House siendo princesa. Shutterstock

Imagen histórica de 1985: ante el asombro de los invitados, Diana Spencer con John Travolta en la Casa Blanca. “Yo era consciente de que todo el mundo estaba mirándonos en ese momento, así que tomé su mano para que se sintiera segura de sí misma”, dijo el actor después de bailar con la princesa “You Should be Dancing”, tema de la película "Fiebre del sábado por la noche". Getty Images

No era de extrañar entonces que, para el 37° cumpleaños de su marido, ella bailara para él –y para una platea repleta– en el imponente escenario del Royal Opera House. En secreto y sin miedo de faltarle el respeto al protocolo real, Diana recreó una coreografía junto al bailarín Wayne Sleep con la canción “Uptown girl”, de Billy Joel. “La rutina mezclaba jazz, ballet y un poco de todo... Recuerdo haber pensado: ‘¡No dejes caer a la futura reina de Inglaterra’. A ella le encantó. Estaba muy emocionada de que lo hubiéramos mantenido en secreto para Carlos y lejos de los paparazzi”, recordó Wayne quien junto a su gran amiga debieron salir a saludar ocho veces porque las 2.500 personas en el auditorio no dejaban de aplaudir. Su inolvidable baile con John Travolta en la Casa Blanca también quedó registrado para los medios. En aquella memorable comida ofrecida por Ronald Reagan, Lady Di bailó “You Should be Dancing” –tema de la película Fiebre del sábado por la noche ante el asombro de todos los presentes. “Yo era consciente de que el mundo estaba mirándonos en ese momento, así que traté de que se sintiera cómoda. Puse mi mano en su espalda y le tomé la mano de tal forma que se sintiera segura de sí misma”, recordó tiempo después el actor.

Sin pertenecer al mundo del espectáculo sabía lo que era conquistar al público. Su carisma y la calidez generaban un magnetismo irresistible en cada persona que se cruzaba a su paso

El 16 de julio de 1988, Michael Jackson conoció por primera vez a Lady Di, durante un recital de su gira Bad Tour en Wembley (Londres). La conexión fue instantánea y el “Rey del pop” le regaló una de sus icónicas chaquetas. Getty Images

Tom Cruise y su entonces mujer, Nicole Kidman, recibieron las felicitaciones de Diana en la première de "Un horizonte lejano". Getty Images

A lo largo de los años, Liza Minelli y la princesa se hicieron grandes amigas. Aquí, en la presentación del film "Stepping Out", en el Empire Cinema de Londres. Getty Images

Con Meg Ryan, durante el estreno de la película "Cuando Harry conoció a Sally", celebrado en Londres en 1989 Getty Images

Su vínculo con las estrellas del cine y la música incluye la gran amistad que mantuvo con Elton John, a quien conoció en 1981 en el cumpleaños príncipe Andrés celebrado en el Castillo de Windsor. “Cuando llegué, estaban sólo la banda de música y la princesa Diana. Nos unimos de inmediato a bailar Charleston solos en medio de la pista”, aseguró el artista al diario Vancouver Sun. Diana, la inolvidable, la única, la distinta La historia de su vida, iluminada por las luces del cine, la televisión y el teatro, la convirtieron en una eterna superstar.

LAS ACTRICES QUE INTERPRETARON A LADY DI

CAROLINE BLISS. "Charles and Diana A Royal Love Story'. 1982 Shutterstock

NICOLA FORMY. 'The Women of Windsor' . 1992 Shutterstock

SERENA SCOTT THOMAS. "Diana, her true story". 1993

JULIE COX. "Princess in love. The Story Of Diana Princess Of Wales". 1996 Getty Images

AMY SECCOMBE. "Diana: un tributo a la princesa del pueblo". 1998 Getty Images

GENEVIEVE O' REILLY. "Diana. Los últimos días de la princesa". 2007

LESLIE HARCOURT. "William y Katherine. Un romance real". 2011.

NAOMI WATTS. "Diana". 2013. Laurie Sparham

BONNIE SOPER. "Harry y Meghan. Un romance real". 2018.

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Argentina Getty Images