Cómo hacer panecitos con solo dos ingredientes, según Santi Ramundo: “Nivel panadería, pero sin salir de casa”
Empezá el día de otro modo con estos bocaditos salados rellenos que pueden cambiar tu humor a poco de levantarte; son fáciles, ricos y llevan pocos minutos de preparación
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Si no sabés qué comer en el desayuno y siempre recurrís a la tostada con queso crema, Santiago Ramundo enseñó cómo hacer los pancitos de yogur rellenos, una especialidad de la panificación que cualquiera puede hacer en su casa sin necesidad de ser un chef profesional. Solo se requieren dos ingredientes base y ganas de amasar.
Pancitos de yogur rellenos para las mañanas de otoño
Ingredientes:
- 2 tazas de harina leudante.
- 1 pote de yogur natural.
- 1 pizca de sal.
- Queso y jamón para el relleno (opcional).
Paso a paso:
1
Para la masa
- En un bol volcá la harina y la sal.
- Añadí el yogur y amasá hasta formar un bollo sólido y consistente.
2
Para los pancitos
- Dividí la masa en bollos pequeños y dejá descansar por cinco minutos.
- A cada bollo, rellenalo de cubos de queso y jamón.
3
Cocción
- En una sartén a fuego medio colocá los pancitos del tamaño de un puño.
- Tapá y cociná.
- Una vez que ambas caras estén doradas y crujientes, sacar.
- Servir.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de elaboración total: 40 minutos.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Más notas de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
Día de la empanada: la mejor receta para hacer una clásica de carne cortada a cuchillo
- 2
Torta invertida de naranja: la receta de un clásico para las tardes de otoño
- 3
El sencillo paso a paso para preparar pollo al estilo Kentucky, la nueva tendencia en entrada caliente
- 4
Cómo se hace el pancake coreano que es furor en las redes sociales