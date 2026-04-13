Cómo hacer panecitos con solo dos ingredientes, según Santi Ramundo: “Nivel panadería, pero sin salir de casa”

Si no sabés qué comer en el desayuno y siempre recurrís a la tostada con queso crema, Santiago Ramundo enseñó cómo hacer los pancitos de yogur rellenos, una especialidad de la panificación que cualquiera puede hacer en su casa sin necesidad de ser un chef profesional. Solo se requieren dos ingredientes base y ganas de amasar.

Los pancitos o panecitos de yogur solo requieren de dos ingredientes y una cocción en la sartén (Fuente: Instagram/@santiramundo)

Pancitos de yogur rellenos para las mañanas de otoño

Ingredientes:

2 tazas de harina leudante.

1 pote de yogur natural.

1 pizca de sal.

Queso y jamón para el relleno (opcional).

Paso a paso:

1 Para la masa

En un bol volcá la harina y la sal.

Añadí el yogur y amasá hasta formar un bollo sólido y consistente.

2 Para los pancitos

Dividí la masa en bollos pequeños y dejá descansar por cinco minutos.

A cada bollo, rellenalo de cubos de queso y jamón.

3 Cocción

En una sartén a fuego medio colocá los pancitos del tamaño de un puño.

Tapá y cociná.

Una vez que ambas caras estén doradas y crujientes, sacar.

Servir.

Pancitos de yogur

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 40 minutos.