Diego Páez. En Casapueblo, el nieto de Carlos Páez Vilaró habla de sus pasiones

Lleva el arte en la sangre, su apellido es reconocido mundialmente. Sin embargo, siempre quiso hacer su propio camino. A los 20 años, Diego Páez (27) –hijo de Carlitos Páez Rodríguez, sobreviviente de la tragedia de los Andes, y nieto del pintor y escultor Carlos Páez Vilaró– comenzó a estudiar clown porque soñaba con ser un reconocido actor cómico. Entonces, un amigo lo invitó a comer con Sebastián Ortega y entonces conoció a su “mentor”. “Para mí era un superplan, ¡como si a un jugador de futbol le proponen ir a conocer a Maradona! Cuando vio tanto interés de mi parte, fue el primero en darme la posibilidad de empezar a meterme de lleno en el mundo de la actuación y hoy le estoy muy agradecido”, cuenta.

–¿Cuáles fueron sus primeros pasos juntos?

–Primero me hizo debutar como extra en El marginal 2 y eso me dio ganas de centrarme más en el cine. Luego me contrató el circo argentino El Repique que estaba de gira por Uruguay y a quienes pude conocer gracias a mi otro trabajo como vendedor inmobiliario. Y después de haber tenido esas experiencias, en 2019 me presenté en el casting de El marginal 3 y quedé. Grabé escenas con Claudio Rissi y Nicolás Furtado. Me gusta mucho escribir y llevarlo a cabo, por eso, con el parate que provocó la pandemia hice un cortometraje con Andrea Rincón, amigos que me quedaron de El marginal y otros colegas. Al no poder hacer teatro, me puse a producir y me animé a hablar con actores de renombre para poder llevar a cabo lo que quería. Ahora estamos haciendo Guante blanco, una serie de diez capítulos, que trata sobre dos estafadores que se escapan de una banda criminal en un bote por el Río de la Plata hasta Punta del Este y allí conocen a Jackie, que es Calu Rivero.

–Imagino que, al venir de una familia de artistas, en tu casa apoyaron tu carrera…

–Actuar y escribir son mis pasiones innatas. Mi abuelo hacía todas las artes, pero no actuaba y mi viejo siempre fue un tipo de radio y televisión, pero no como actor. Yo busqué la actuación porque era algo que me salía de manera natural, nunca tuve vergüenza de hablarle a alguien. Ya convivía con mi abuelo, que era un groso que pintaba con Picasso, mi papá que también era conocido, entonces hablarles a famosos nunca me dio vergüenza porque los veía como a cualquier persona. Igualmente, a mi papá no le gustaba tanto que yo estudiara clown teniendo tantas oportunidades, le hubiera gustado más que fuera empresario. Con el tiempo, valoró mi trabajo, pero al principio no estaba de acuerdo.

–¿Hoy en día le pedís consejos?

–Sí, cuando tengo una entrevista es al primero al que le consulto porque, por su experiencia en radio, sabe expresarse muy bien. Siempre me dice que me prepare un speach, que escuche más… Mamá, en cambio, dice que yo nací para esto y confía ciegamente en mí.

–¿Creés que por tener un apellido reconocido se te abrieron puertas?

–Puede ser que se te abran algunas puertas, pero yo no soy hijo de actores. Papá siempre me dijo que cada uno tiene que buscar su propio camino y eso es lo que hago. Empecé como un simple payasito y también soy vendedor inmobiliario. Siempre me la rebusco y concreto lo que quiero hacer.

–¿Quiénes son tus referentes?

–Soy fanático de Leonardo DiCapio, Matthew Mc-Conaughey, Robert De Niro, Al Pacino y Antonio Banderas. De Argentina, me inspiran Claudio Rissi, Rodrigo de la Serna, Julio Chávez, Pablo Cedrón...

–¿Cuál es tu próxima meta?

–Ahora estoy haciendo un proyecto como actor que es a nivel internacional que me tiene muy ilusionado, pero aún no lo puedo revelar.

–¿Estás en pareja?

–No. Me gustaría enamorarme. Me imagino con una actriz más que con una modelo, pero no tengo apuro.

Con su abuelo, el pintor Carlos Páez Vilaró, y su papá, Carlitos Páez Rodríguez.

