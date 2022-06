Dieta Dukan: el régimen elegido por Kate Middleton que fue furor hace años, pero perdió adeptos por un polémico motivo

Con tres hijos y acercándose ya a los cuarenta años, Kate Middleton sorprende en cada aparición pública por sus outfits que siempre quedan resaltados por su espléndida figura. Lo que todos se preguntan es cuál es su secreto para lograrla. Si bien es conocida su afición por los deportes y su constancia en el entrenamiento, su alimentación siempre fue una incógnita. La dieta Dukan es la elegida por la futura reina consorte, según consignó la revista Marie Claire, y se atiene a ella con la misma firmeza con la que mantiene sus rutinas físicas.

Pensada para combatir la obesidad y para bajar rápido y mucho de peso, se trata de un régimen alimentario restrictivo que limita el consumo de alimentos que incluyen hidratos de carbono “que luego de la digestión se absorben como glucosa en sangre, obligando al metabolismo a obtenerla de la grasa acumulada, porque la glucosa es necesaria constantemente para funcionar. Recordemos que tenemos partes del cuerpo que son glucodependientes, como el cerebro, el riñón, los músculos, la retina y los glóbulos rojos”, explica a LA NACIÓN la licenciada en nutrición Jorgelina Latorraga, jefa del servicio de Alimentación y Nutrición del Sanatorio Finochietto y miembro del equipo médico de Wellness de ASE Nacional.

Kate Middleton en un entrenamiento con el equipo de Inglaterra

También restringe la presencia de grasas, dando prioridad a las proteínas. Hasta acá, es similar a la dieta Keto, pero hay una diferencia clave: “En este caso, está diseñada bajo un método que incluye el coaching de los pacientes”, señala la especialista.

Ataque, crucero, consolidación y estabilización son las cuatro fases de la dieta por las que se va avanzando o retrocediendo según los resultados obtenidos. El ataque, al comienzo del régimen, propone una alimentación proteica estricta; en la fase crucero se suman vegetales y más cantidad de actividad física; en la fase de consolidación se agregan frutas y feculentos, es decir, aquellos que contienen fécula, como la papa y la batata; cuando se llega a la estabilización, es decir al período de mantenimiento, se apunta a “que comas de todo con porción reducida, producto de la inhibición del apetito que provocó la dieta previa y del manejo emocional que se trabaja todo el tiempo con el paciente mediante coaching. Acá es donde mucha evidencia muestra que se fracasa y se vuelve a la alimentación aprendida anteriormente y, en consecuencia, al sobrepeso”, detalla Latorraga.

Respecto a la necesidad de coacheo en esta dieta, “es fundamental desde el punto de vista emocional porque hay un montón de cosas que no se comen por mucho tiempo y a veces dan ganas de comer. Es un complemento para poder omitir un nutriente durante tanto tiempo”, añade la nutricionista. Según la profesional, la última etapa, de mantenimiento o estabilización, se sostiene en el tiempo gracias, justamente, al coacheo.

En el caso de los deportistas, la especialista desaconseja este tipo de dietas, “salvo en los casos en los que deben bajar de peso drásticamente para cumplir con un peso de competencia, como podría ser el boxeo, o para la puesta a punto luego de una temporada”, afirma Latorraga.

El príncipe William y Kate Middleton comen al aire libre Marie Claire

No la indica para todas las personas ni por un tiempo demasiado prolongado. “Siempre que falte la ingesta de un nutriente o sobre la de otro nutriente, puede haber riesgos. Entonces, no es bueno mantenerlo en el tiempo para no alterar el colesterol, para no provocar una hipoglucemia y para evitar ser el detonante de atracones o comportamientos compulsivos hacia la ingesta de dulces”, recalca Latorraga. Sin embargo, en personas obesas puede resultar eficaz, dado que produce un veloz descenso de peso, alivianando así las articulaciones y contribuyendo a disminuir la presión arterial.

Según la 12° edición de U.S. News Best Diets, que elabora un listado con las mejores y peores dietas, Dukan se encuentra entre las de más baja calificación en el ranking.