En qué consiste la dieta Montignac, el polémico régimen alimentario que realiza Kylie Minogue

Kylie Minogue es una de las cantantes mundiales que en algún momento fue considerada “la princesa del pop”. Hoy, a sus 53 años, sus temas siguen dando la vuelta al mundo y la artista conserva la armonía de siempre. De 1,52 metros de altura, la estrella australiana hace varios años adoptó la dieta Montignac para mantenerse en forma, según consignó el diario español El País.

Restrictivo, el régimen alimentario limita los hidratos de carbono y azúcares que se pueden consumir y no propone contar calorías sino medir el índice glucémico, que calcula la velocidad con que un alimento eleva el nivel de azúcar en sangre. Cuanto más bajo sea este índice, mejor.

Creada por un ejecutivo francés del rubro farmacéutico, hace 30 años, la dieta Montignac “no tiene mucho fundamento científico. Su creador no es nutricionista ni médico especializado en nutrición, por lo que no tiene asidero científico. Es como la dieta de la luna o la dieta de la banana. Se basa en el índice glucémico de los alimentos, herramienta que se usa mucho en pacientes diabéticos o con insulinoresistencia y en pacientes con sobrepeso u obesidad, pero no como una herramienta única”, explica a LA NACIÓN la licenciada en nutrición Pamela Salvatori.

Creada por un ejecutivo francés del rubro farmacéutico, hace 30 años, la dieta Montignac se basa en la medición del índice glucémico de los alimentos Instagram: @kylieminogue

Con problemas de sobrepeso, su creador la pensó con el solo objetivo de lograr bajar esos kilos de más. “Hay alimentos que tienen un alto índice glucémico y otros lo tienen bajo. Si es alto, al consumirlos provocan un aumento rápido de la glucemia, que es la glucosa en sangre. Esto genera una liberación de insulina en mayor cantidad y provoca aumento de la grasa corporal”, detalla Salvatori.

Dicho índice se clasifica bajo si la respuesta glucémica que produce el carbohidrato consumido es menor a 35; medio si es de entre 35 y 50; y alto si es de más de 50. “Todo el grupo que aporta carbohidratos se divide en esos tres grupos según cuán rápido aumenta la glucosa en sangre. Cuando se consumen carbohidratos, se digieren y esas moléculas pasan a sangre, subiendo la glucemia. Algunos se digieren muy rápido y la glucemia aumenta muy rápido. En este caso, la sensación de saciedad durará menos tiempo. Otros tienen una digestión más lenta y su aumento glucémico es más lento”, detalla la nutricionista.

Entre los alimentos de alta respuesta glucémica se encuentran, por ejemplo, el pan, el arroz, el azúcar, la mermelada y la banana. El arroz integral, las barritas de cereal, el pan integral y los copos de avena se encuentran en el escalón del medio. “Al ser integrales tienen la corteza del cereal que hace que sea más difícil su digestión. Las enzimas que tienen que romper el almidón se encuentran con que hay una sustancia, la fibra alimentaria, que se interpone en esa ruptura y tardan más en digerirse”, añade.

En cambio, son de bajo índice glucémico la naranja, la manzana, el tomate, las frutillas, el morrón, el brócoli, la coliflor y las lentejas que, además, tienen mucha fibra, lo que ralentiza la digestión. En este caso, la glucosa llega más lentamente al torrente sanguíneo y la respuesta glucémica es más lenta. También es más duradera la sensación de saciedad.

Cuál es la contra de este régimen

“Si se eligen alimentos de bajo índice glucémico como frutas y verduras o con un índice glucémico moderado, que son panes, arroces y pastas integrales, se puede bajar de peso. Lo que falta en la dieta es la limitación de la porción. Al no indicar el tema de la porción, si una persona con obesidad come tres platos de pasta integral, tampoco va a bajar de peso. Si no se controlan las porciones, el índice glucémico no es útil para el descenso de peso. Se indica controlar la porción, sobre todo, en los pacientes que no logran bajar de peso”, asegura Salvatori.

En deporte también se maneja el índice glucémico porque “en una maratón se necesita glucosa rápida. Entonces, probablemente se use una bebida deportiva para obtener una respuesta glucémica más rápida. En cambio, para hacer una maratón hay que cargar los depósitos de glucógeno musculares. Entonces, el día anterior se irá consumiendo alimentos ricos en carbohidratos de índice glucémico bajo o medio”, afirma la profesional.

La naranja, la manzana, el tomate, las frutillas, el morrón, el brócoli, la coliflor y las lentejas son alimentos con bajo índice glucémico Pexels

Respecto a la ingesta de hidratos de carbono, en el caso de los deportistas que se entrenan para una carrera o para un deporte como podría ser el rugby, es imprescindible el consumo de carbohidratos. “Si se va a correr varios kilómetros o se va a realizar una actividad aeróbica, la comida previa al entrenamiento debe reforzarse con carbohidratos, combustible del músculo. Si no se consume la cantidad adecuada de carbohidratos, el músculo no va a tener la energía necesaria para poder entrenar y se empieza a romper. Entonces, se pierde masa muscular o se producen lesiones”, advierte la especialista.

Como todo plan alimentario, antes de realizarlo es necesario consultar con un profesional de la salud para que analice la situación física en la que se encuentra la persona y si es el régimen adecuado para ella.