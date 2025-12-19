Dieta vegetariana o vegana en niños: lo que los expertos recomiendan para una correcta salud de los menores

En los últimos años se han popularizado las dietas veganas y vegetarianas entre la población. Muchos expertos destacan los beneficios de este tipo de alimentación y las ventajas que traen al cuerpo.

Varios padres de familia han decidido pasarle este tipo de dieta a sus hijos pequeños. Sin embargo, algunos se preguntan qué tan aconsejable es permitir que niños coman exclusivamente de manera vegetariana o vegana durante sus años de formación.

De forma planificada, pueden traer beneficios a la salud de los menores. Sin embargo, también puede causarles un déficit de nutrientes que debe ser tratado con cuidado.

La revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition publicó un trabajo que pretende analizar las consecuencias de este tipo de alimentación en niños. Los datos fueron recogidos de 60 estudios realizados en 48.000 menores con diferentes dietas.

El trabajo académico revisó la alimentación de los niños y concluyó que las dietas con productos de origen vegetal pueden ser beneficiosas para niños. Algunas de sus ventajas son las mejoras en la salud cardiovascular y la reducción de colesterol.

Los expertos también encontraron desventajas: la dieta vegana o vegetariana podría causar un déficit de nutrientes en niños como el calcio, la vitamina D, el yodo, el hierro, el zinc y la vitamina B12.

Los menores que sigan dietas de origen vegetal deben utilizar suplementos

“Nuestro análisis confirma que los niños ovolactovegetarianos y veganos tienden a consumir dietas más altas en carbohidratos, fibra y varios micronutrientes abundantes en alimentos de origen vegetal, mientras que exhiben ingestas más bajas de grasas animales y proteínas”, indicó el estudio.

La vitamina B12 se encuentra en productos de origen animal y es un nutriente vital para la salud del sistema nervioso. De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, participa en la maduración de glóbulos rojos en la sangre y en algunas funciones neurológicas.

La deficiencia de este nutriente puede causar anemia, fatiga, debilidad y problemas neurológicos. Incluso, podría contribuir a la depresión, pérdida de memoria o dificultad para concentrarse.

La falta de hierro también afecta el crecimiento y el desarrollo cognitivo de los menores. En el estudio, la anemia fue uno de los problemas que más encontraron en esta población.

“Encontramos que los niños vegetarianos y veganos suelen tener ingestas de hierro dietético significativamente mayores que los menores omnívoros, pero muestran concentraciones más bajas de ferritina (proteína clave del hierro), junto con mayores probabilidades de deficiencia de hierro y anemia”, señalaron los autores del trabajo académico.

Este tipo de alimentación está libre de productos de origen animal iStock

La ingesta de calcio también fue menor en los niños veganos. La falta de este mineral puede elevar el riesgo de fracturas en la edad adulta, si en la infancia no se logra la acumulación ósea necesaria.

El peso en niños que siguen dietas vegetarianas o veganas

Muchos de los padres que crían a sus hijos con este tipo de alimentación se preguntan sobre el efecto que podría tener en su crecimiento y peso. Expertos en el tema han concluido que no hay una diferencia relevante entre ellos y los niños con dietas carnívoras.

“Los niños vegetarianos y veganos tienden a consumir menos energía y algo menos de grasa y proteína. Esto se refleja en un fenotipo algo más delgado, con ligeras diferencias de talla o de peso, pero en la mayoría de los casos dentro de los rangos de normalidad pediátrica. La evidencia disponible no demuestra un impacto clínico relevante en el crecimiento cuando la dieta está bien planificada y suplementada”, explicó José M. Ordovás, director de Nutrición y Genómica en la Universidad Tufts de Boston.

La recomendación de los autores del estudio es que los menores que sigan dietas vegetarianas o veganas se ayuden de suplementos nutricionales que ayuden a su crecimiento.

“Muchos niños pueden reducir este riesgo consumiendo alimentos vegetales ricos en hierro junto con vitamina C para mejorar su absorción. Sin embargo, dada la importancia de este mineral, se recomienda un asesoramiento dietético individualizado, incluyendo el uso de alimentos fortificados o suplementos cuando sea apropiado”, indicó la Revista.

Las dietas de este tipo le pueden aportar beneficios a la salud como un mayor consumo de alimentos vegetales y protección de riesgo cardiovascular. Sin embargo, los expertos advirtieron que estos niños tienen un mayor riesgo de tener deficiencias nutricionales si no utilizan suplementos o alimentos fortificados.