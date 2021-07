Divorcio y escándalo: filtran una reveladora frase de Bill Gates sobre el fin de su matrimonio

Bill y Melinda Gates anunciaron su separación a principios de mayo, tras 27 años de matrimonio y tres hijos en común. El millonario divorcio estima un acuerdo privado para repartir 130.000 millones de dólares entre el cuarto hombre más rico del mundo y su flamante exesposa. A dos meses de la confirmación de la ruptura, el magnate estuvo en un campamento de verano y se filtraron algunas de sus declaraciones sobre los motivos del fin de su relación.

El fundador de Microsoft dijo presente en el evento que es conocido como “campamento de verano para multimillonarios”, organizado por el banco Allen & Co, en el centro turístico Sun Valley, Idaho. Según informa el medio The New York Post, hubo un momento emotivo en las charlas que mantuvo Gates con sus colegas -entre los que estuvieron Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg- en las que habló sobre su situación con Melinda.

“Él confesó que se había equivocado. Básicamente se refirió al hecho de que el divorcio fue su culpa”, comentó uno de los asistentes al campamento. “Parecía un poco emocionado al respecto, estaba al borde de las lágrimas”, agregó.

Melinda y Bill Gates, en una gala benéfica en 2018: casi tres décadas de matrimonio que llegaron a su fin Getty Images

El mea culpa del magnate tecnológico llega después de que fuentes cercanas revelaran al mismo medio que la crisis de pareja databa de hace varios años: “Les dijo (a sus amigos) que el matrimonio era sin amor, que había terminado hacía algún tiempo y que estaban haciendo vidas separadas”.

Si bien ninguno de los dos explicó qué provocó su separación, un exempleado de la Fundación Bill y Melinda Gates le dijo al Wall Street Journal que, entre otros aspectos de la relación, a ella le preocupaban las interacciones de su esposo con el fallecido Jeffrey Epstein. La publicación aseveró que la inquietud de Melinda sobre el vínculo entre su marido y el financista denunciado por abuso sexual se remontan a 2013, cuando la pareja lo conoció.

El exempleado aseguró que Bill continuó su amistad con él a pesar de que su esposa le confesó que se sentía incómoda. En 2019, la portavoz de Gates, Bridgitt Arnold, dijo que se arrepentía de las reuniones con Epstein donde discutieron sobre filantropía: “Bill Gates lamenta haberse reunido con Epstein y reconoce que fue un error de juicio hacerlo”.

