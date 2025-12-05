Amuletos que se deben colocar en el árbol de Navidad para atraer la abundancia en 2026

Llega la Navidad, la estación predilecta de todos, y con ella regresa ese inconfundible clima de celebración, alegría y agradecimiento. Para garantizar un 2026 lleno de prosperidad y buena fortuna, es fundamental incluir ciertos amuletos que atraen la abundancia al momento de adornar el tradicional árbol, según los expertos en astrología y Feng Shui.

Amuletos en el árbol de Navidad que atraen la abundancia para 2026

Independientemente del estilo de cada persona, la decoración navideña debe ir de la mano con símbolos de buena suerte y fortuna para atraer la prosperidad al hogar. Existen adornos esenciales que no deben faltar en el pino, ya que son claves para que la fortuna se haga presente durante toda la temporada y el inicio del 2026, según Architectural Digest.

La estrella en el árbol de Navidad es un elemento que no debe faltar ya que representa una guía en el hogar para el futuro (Archivo)

Los adornos que no deberían faltar en el árbol de Navidad, según los expertos:

La estrella

Este adorno se coloca en la punta del árbol de Navidad y actúa como una guía de las cosas buenas que llegarán en 2026. Representa la Estrella de Belén y atrae esperanza, luz y el rumbo hacia nuevas metas. Simboliza fe, protección y la conexión con lo divino y el futuro, expresó Telemundo.

Ángeles

Dentro de la simbología espiritual, los ángeles representan salud, protección, armonía, paz y buena suerte. Estos elementos le darán un toque único al árbol, y ayudarán a tener unas fiestas pacíficas y llenas de amor, destacó Architectural Digest.

Los ángeles en el árbol de Navidad atraen buena suerte y protección (Foto: Freepik)

Monedas chinas

Las monedas chinas son uno de los amuletos más poderosos del Feng Shui, y se pueden colocar tanto en el árbol de Navidad como en la corona de adorno de puertas y ventanas.

Este poderoso amuleto representa fortuna, abundancia, éxito profesional y permite liberar el camino de obstáculos que impiden avanzar. Las monedas chinas se deben atar con cordones rojos, para un doble amuleto, informó Glamour.

Regalos

La Navidad es la época de regalos por excelencia. Más allá de que se vean lindos bajo el árbol, su valor está en que son el centro de un ritual donde se intercambian buenos deseos, amor, cariño y prosperidad. Estos adornos para atraer abundancia en tu árbol de Navidad.

Si no se encuentran colgantes de regalo, se puede colocar obsequios al pie del árbol. El objetivo es que la energía de la casa lea estas representaciones de abundancia y se las comuniquen al Universo, consignó Architectural Digest.

Campanas

El sonido de las campanas se utiliza en muchas culturas para purificar espacios, ahuyentar las malas energías y atraer la buena suerte. Las campanas doradas, en particular, no solo decoran el árbol con elegancia, sino que también traen consigo un mensaje de optimismo y alegría, informó The Objective.

El color dorado está asociado con el éxito y la abundancia, por lo que estas campanas serán un doble símbolo de prosperidad para el 2026.

Los regalos y las esferas de colores son amuletos que no deben faltar a la hora de armar el árbol navideño (Archivo) drazen_zigic

Esferas de colores

Las esferas son infaltables en el árbol de Navidad, ya que corresponden al elemento metal y simbolizan los valores como amor, gratitud, armonía, amistad y solidaridad. Elegir esferas de colores como el rojo, el dorado, el verde, el morado o el azul tienen la simbología de la salud, el dinero, la prosperidad y la fortuna, señaló ABC.

Palitos de canela

La canela no solo es una especia, sino también un elemento que atrae la prosperidad y la abundancia. Desde tiempos ancestrales, se le atribuye la capacidad de atraer la fortuna y el dinero. Para hacer este amuleto, solo se debe atar tres palitos de canela con una cinta de color verde, que simboliza la riqueza y la conexión con la naturaleza, consignó The Objective.

Adorno de maletas

Las maletas activan los viajes para el próximo año, la prosperidad, la abundancia y los caminos que la persona desea recorrer. Las maletas no son un adorno tradicional, pero se usan en rituales para atraer viajes y nuevas aventuras, y simbolizan la apertura a experiencias y destinos en el año venidero, según Univision.