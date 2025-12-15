Navidad: ¿es feriado el miércoles 24 de diciembre?
La jornada tiene carácter de asueto para la Administración Pública; sin embargo, otros sectores limitarán su actividad, sobre todo por la tarde
La proximidad de las Fiestas de Fin de Año convoca a la organización de las celebraciones propias de esta época, y es importante saber si es feriado el miércoles 24 de diciembre, la jornada previa a la Navidad.
Para dilucidar esta inquietud es preciso consultar el calendario oficial de feriados que proporciona el Ministerio del Interior. Allí figura que el feriado nacional inamovible corresponde al jueves 25 de Diciembre, cuando se celebra la Navidad.
Si bien este listado no hace mención a la jornada previa del miércoles 24, la actividad comercial dependerá de cada rubro y, en muchos casos, se estila una jornada reducida o directamente sin atención al público.
¿Es feriado el miércoles 24 de diciembre?
A través del Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó los asuetos para la Administración Pública, que corresponden a los días 24 y 31 de diciembre de 2025.
En el artículo 1° de la normativa se establece el otorgamiento del “asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025″, por constituir las “vísperas de las festividades y suelen estar destinados a la realización de preparativos y a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar”. En ese marco, se considera oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las celebraciones.
Aunque, el 24 de diciembre no es considerado un feriado nacional en la Argentina, para algunos sectores, como las entidades bancarias y ciertos comercios, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía. De esa forma, se ofrece la posibilidad de anticipar los preparativos para la Navidad.
Todos los feriados en 2026
Enero
- Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)
Febrero
- Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)
- Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)
Marzo
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)
Junio
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)
Diciembre
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
