Las efemérides del 10 de octubre agrupan eventos y celebraciones que pasan un día como hoy, viernes en que se conmemora el Día Mundial Contra la Pena de Muerte.

La fecha, impulsada en 2003 por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, busca abolir esta condena en todos los países del mundo. Si bien, según datos de Amnistía Internacional, más de dos tercios de los países del mundo abolieron la pena de muerte en su legislación o en la práctica, todavía quedan más de una cincuentena de Estados donde el mismo es legal. En 2023, esta organización tuvo noticia de 1153 ejecuciones: un aumento del 31% respecto de las 883 de 2022. Sin embargo, este análisis también marca un descenso significativo en el número de países que llevaron a cabo ejecuciones, que pasó de 20 en 2022 a 16 en 2023. La mayoría de las ejecuciones contabilizadas se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Somalia y Estados Unidos, por ese orden. Sin embargo, el número concreto de muertes decretadas judicialmente es incierto, ya que tanto China como otros países donde se aplica, como Corea del Norte y Vietnam, rodean estos procesos de secretismo. Amnistía Internacional también resalta que el número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 aumentó un 20%, elevando el total a 2428.

El Día Mundial Contra la Pena de Muerte se celebra todos los 10 de octubre (en imagen: una cámara utilizada para la inyección letal en Lincoln, Nebraska)/ Foto: AP-Nate Jenkins, Archivo

Efemérides del 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1813 – Nace Giuseppe Verdi , compositor de óperas.

, compositor de óperas. 1830 – Nace Isabel II de España .

. 1856 – Muere Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino.

1897 – Se sintetiza el ácido salicílico, predecesor de la aspirina.

1911 – La Dinastía Manchú pierde el trono en China: inicio de la Revolución republicana en China liderada por Sun Yat Sen.

1918 – Nace Thelonious Sphere Monk, reconocido pianista de jazz.

1924 – Nace Ed Wood Jr. , cineasta.

, cineasta. 1927 – Se inaugura la primera sección de la Fábrica Militar de Aviones.

1930 – Nace Harold Pinter , dramaturgo, guionista, poeta, actor, director y activista político inglés. Ganó el Premio Nobel de Literatura.

, dramaturgo, guionista, poeta, actor, director y activista político inglés. Ganó el Premio Nobel de Literatura. 1934 – Empieza en Buenos Aires el XXXII Congreso Eucarístico Internacional.

1955 – Nace David Lee Roth, cantante estadounidense de Hard rock.

1985 – Muere Orson Welles , actor y cineasta estadounidense.

, actor y cineasta estadounidense. 1986 – Muere Antonio Di Benedetto , periodista y escritor argentino.

, periodista y escritor argentino. 1991 – Nace Lali Espósito, actriz y cantante argentina.