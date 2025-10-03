Por qué se celebra hoy el Día del Odontólogo en la Argentina

El Día del Odontólogo en la Argentina se conmemora cada 3 de octubre en honor a todos los profesionales que se dedican a la salud dental. Es así que esta jornada está dedicada a quienes cuidan de los dientes de las personas e incentiva también a realizar visitas frecuentes a dentistas. A su vez, se invita a conocer las diferentes maneras de mantener una boca saludable, con hábitos que comienzan en el hogar.

Por qué se celebra hoy el Día del Odontólogo

El origen del Día del Odontólogo en la Argentina Getty

Fue durante un Congreso de Odontología en Buenos Aires en 1925 cuando el doctor Raúl Loustalán ideó dedicar una jornada a esta profesión. La fecha elegida fue en recuerdo del 3 de octubre de 1917, día en el que se fundó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), en un congreso de dentistas en Santiago de Chile.

Este organismo reunía a varios países de la región, que se suman a celebrar el Día del Odontólogo, como Bolivia, Ecuador, Uruguay, Cuba, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Venezuela.

Consejos para mantener la dentadura sana

Estos son algunos hábitos que se pueden adoptar para tener dientes sanos Shutterstock

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que en el mundo aproximadamente unas 3700 millones de personas se enfrentan a enfermedades bucodentales. Algunas de las más populares de esta cifra son las caries, patologías periodontales, noma, traumatismos, cánceres bucodentales y pérdidas de dientes.

De estos números, se pudo observar que alrededor de 2000 millones de individuos cuentan con caries permanente. En cuanto a los pacientes infantiles, 514 millones de niños padecen caries en sus dientes de leche. En cuanto a otras patologías, se ha registrado un 10% de la población global con periodontitis, un tipo de infección en encías que puede prevenirse fácilmente con una buena higiene bucal.

Muchos de los problemas dentales pueden ser diagnosticados de manera temprana o bien prevenidos, gracias a una buena rutina de cuidado, limpieza y visitas al odontólogo.

Visitar regularmente el odontólogo es una gran manera de prevenir ciertos problemas dentales como las caries. Este profesional podrá brindar una rutina de cuidado, junto con ciertos tratamientos que ayudarán a cada paciente en particular. Asimismo, existen varias conductas que promueven la salud dental en casa: