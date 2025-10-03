Por qué se celebra hoy el Día del Odontólogo en la Argentina

Esta fecha reconoce el trabajo de quienes se dedican a esta profesión; ¿qué hacer para tener una dentadura sana?
- 3 minutos de lectura'
El Día del Odontólogo en la Argentina se conmemora cada 3 de octubre en honor a todos los profesionales que se dedican a la salud dental. Es así que esta jornada está dedicada a quienes cuidan de los dientes de las personas e incentiva también a realizar visitas frecuentes a dentistas. A su vez, se invita a conocer las diferentes maneras de mantener una boca saludable, con hábitos que comienzan en el hogar.
Por qué se celebra hoy el Día del Odontólogo
Fue durante un Congreso de Odontología en Buenos Aires en 1925 cuando el doctor Raúl Loustalán ideó dedicar una jornada a esta profesión. La fecha elegida fue en recuerdo del 3 de octubre de 1917, día en el que se fundó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), en un congreso de dentistas en Santiago de Chile.
Este organismo reunía a varios países de la región, que se suman a celebrar el Día del Odontólogo, como Bolivia, Ecuador, Uruguay, Cuba, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Venezuela.
Consejos para mantener la dentadura sana
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que en el mundo aproximadamente unas 3700 millones de personas se enfrentan a enfermedades bucodentales. Algunas de las más populares de esta cifra son las caries, patologías periodontales, noma, traumatismos, cánceres bucodentales y pérdidas de dientes.
De estos números, se pudo observar que alrededor de 2000 millones de individuos cuentan con caries permanente. En cuanto a los pacientes infantiles, 514 millones de niños padecen caries en sus dientes de leche. En cuanto a otras patologías, se ha registrado un 10% de la población global con periodontitis, un tipo de infección en encías que puede prevenirse fácilmente con una buena higiene bucal.
Muchos de los problemas dentales pueden ser diagnosticados de manera temprana o bien prevenidos, gracias a una buena rutina de cuidado, limpieza y visitas al odontólogo.
Visitar regularmente el odontólogo es una gran manera de prevenir ciertos problemas dentales como las caries. Este profesional podrá brindar una rutina de cuidado, junto con ciertos tratamientos que ayudarán a cada paciente en particular. Asimismo, existen varias conductas que promueven la salud dental en casa:
- Cepillarse los dientes luego de cada comida o bebida. Muchos aconsejan realizarlos entre dos y tres veces a diario, pero esta frecuencia no resulta efectiva para quienes toman ciertas infusiones, fuman o ingieren alimentos entre comidas.
- Utilizar hilo dental una vez al día, preferentemente de noche. Esto ayudará a que la boca se encuentre limpia antes de ir a dormir y evitar la acumulación de placa o suciedad.
- Realizar enjuagues bucales luego de utilizar el hilo dental, para que el líquido pueda arrastrar cualquier partícula que quede en la boca.
- Evitar fumar y el consumo de cualquier dispositivo afín.
- Disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas.
- Mantener una dieta con bajos niveles de azúcar, priorizando los vegetales y frutas por sobre las golosinas y ultraprocesados.
- No sustituir el lavado de dientes por enjuagues bucales, estos pueden efectuarse luego de los lavados.
- Cambiar el cepillo de dientes cada dos o tres meses o luego de padecer algún tipo de infección bucal, enfermedad viral o bacteriana.
- Cepillarse los dientes por un mínimo de dos minutos, asegurando hacer movimientos suaves y circulares por cada pieza dental, sin apresurar el ritmo.
- El lavado dental debe cubrir toda la boca, cepillando la cara exterior, superior e inferior de cada diente.
Otras noticias de Efemérides
- 1
Romper el tabú: usar productos para la incontinencia no es sinónimo de perder libertad
- 2
Rico en vitamina B12, proteínas y minerales: este molusco gana un lugar en la gastronomía saludable
- 3
Horóscopo: cómo será tu semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025
- 4
Día del Corazón: por qué se celebra hoy y cuáles son los hábitos que ayudan al sistema cardiovascular