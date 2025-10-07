LA NACION

Día del Pelado: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviarles por WhatsApp

Esta fecha busca celebrar a las personas calvas y dejar de lado la discriminación contra la calvicie

El 7 de octubre es el Día Mundial del Pelado
El 7 de octubre es el Día Mundial del PeladoFreepik

El Día Mundial del Pelado se celebra cada 7 de octubre. Esta fecha busca homenajear a las personas calvas, es decir aquellas que no tienen cabello sobre la cabeza. Además, reivindica la calvicie y promueve su aprobación. Así busca poner fin a los estigmas y burlas que históricamente han sufrido quienes tiene esta condición genética.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Pelado?

No hay un origen claro sobre esta celebración ni por qué se eligió el 7 de octubre. Sin embargo, se popularizó en los últimos años alrededor del mundo. La fecha tiene como objetivo crear consciencia sobre la calvicie, reivindicar a las personas que la tienen y combatir la discriminación que históricamente han sufrido.

Históricamente, el cabello ha sido asociado con estatus, poder y belleza. Es así que la calvicie fue estigmatizada y objeto de discriminación a lo largo del tiempo. De esa forma, el Día del Pelado intenta dejar de ver la calvicie como una rareza o símbolo de vejez para ser considerado también un símbolo de estilo y confianza.

Las mejores frases para enviar en el Día del Pelado por WhatsApp

En diferentes partes del mundo, y en Argentina también, durante esta jornada se comparte esta jornada con memes y eventos especiales, reconociendo incluso a pelados famosos que marcan tendencia y estilo.

Frases para enviar por WhatsApp en el Día del Pelado
Frases para enviar por WhatsApp en el Día del PeladoShutterstock - Shutterstock

En ese sentido, es una buena oportunidad ideal para mandar un saludo especial a quienes tienen calvicie, sin caer en burlas. A continuación, las mejores frases para enviar en el Día del Pelado por WhatsApp:

  • Feliz Día del Pelado: que brilles con tu corona natural.
  • Ser calvo no es perder pelo, es ganar estilo.
  • Tu cabeza es brillante… ¡y tu actitud también!
  • El brillo de tu calva es símbolo de sabiduría y actitud.
  • “Cualquiera puede tener confianza con una cabeza llena de cabello. Pero un hombre calvo y seguro de sí mismo... ese es un diamante en bruto”. — Larry David
  • En el Día del Pelado, celebramos tu confianza; el pelo es solo un extra.
  • La calvicie no quita grandeza, la resalta.
  • La verdadera elegancia no necesita cabello.
  • No necesitas una melena para destacar, tu personalidad ya lo hace.
  • “Hay una cosa buena sobre la calvicie: es prolija”. — Don Herold
  • Ser pelado no es un defecto, es una marca de autenticidad.
  • Feliz Día del Pelado, que tu brillo siga iluminando con humor y confianza.
  • Sin cabello, pero con mucha presencia.
El Día del Pelado también incluye a aquellas mujeres que no tienen pelo
El Día del Pelado también incluye a aquellas mujeres que no tienen peloFreepik
  • “La calvicie es la manera de Dios de recordarte que solo eres humano. Te quita el cabello de la cabeza y te lo pone en las orejas”. — Bruce Willis
  • Que este día te recuerde que lo importante es quién sos, no cuántos pelos tenés.
  • Un calvo con autoestima es imparable.
  • “No estoy calvo, solo soy más alto que mi cabello”. — Clive Anderson
  • Ser pelado es llevar la frente en alto y la autoestima intacta.
  • La calvicie no es una pérdida, es una declaración de estilo propio.
  • Hoy se celebra a quienes demuestran que el encanto no necesita cabello.
  • “Una cabeza calva es mejor que una mente calva”. — Michael Bassey Johnson
  • La calvicie no define tu valor, tu carácter sí.
  • La vida es demasiado corta para preocuparse por el cabello.
  • “A las mujeres les encanta un hombre calvo con confianza en sí mismo”. — Larry David
  • Hoy celebro tu brillo de adentro hacia afuera.
