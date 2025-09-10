Las efemérides del 10 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

La fecha instaurada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio busca tender una mano a las personas que atraviesen una situación difícil. Según los datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), una de cada 100 muertes registrada en el mundo es a causa de suicidios, lo cual lleva a que sean más las personas que mueren por suicidio que por el virus VIH u otras enfermedades, como el paludismo. Por eso, es importante estar atento a quienes están atravesando un mal momento para ofrecer ayuda.

En la Argentina existe el teléfono 0800 345 1435, que está activo todos los días, las 24 horas, para atender a personas que estén pensando en atentar contra su propia vida.

Es importante estar atentos al otro para ver si se lo puede ayudar en un mal momento Shutterstock

Efemérides del 10 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1814 - El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, crea la provincia de Corrientes, que incluía a territorios de la actual Misiones.

1833 – Muere el secretario de la Primera Junta de Gobierno, el Juan José Paso .

. 1911 – Nace la actriz y cantante argentina Nelly Omar.

1933 – Nace el diseñador de moda alemán Karl Lagerfeld .

. 1945 – Nace José Feliciano, cantante puertorriqueño.

cantante puertorriqueño. 1950 – Nace en la ciudad de Lawrence (Massachusetts, EEUU) el músico y compositor estadounidense Joe Perry (Anthony Joseph Pereira), guitarrista de la banda de hard rock Aerosmith, con la que vendió más de 200 millones de discos.

1953 – Nace la actriz norteamericana Amy Irving.

1960 – Nace el actor británico Colin Firth .

. 1961 – Mueren 16 espectadores y el piloto W. Berghe de Trips en un accidente en el circuito de Monza, Italia.

1981 – Envían de Nueva York a Madrid la obra Guernica, de Pablo Picasso para su instalación en el Casón del Buen Retiro.

El Guernica de Pablo Picasso

1999 – Nace el primer bebé desarrollado fuera de la matriz materna. Ocurre en el Hospital King’s College en Londres.

2002 – Muere el matemático uruguayo José Luis Massera.

2008 – El acelerador de partículas LHC del CERN comienza a funcionar con éxito tras hacer circular un haz de mil millones de protones en poco más de 50 minutos. El hecho ocurre en Ginebra, Suiza

2009 – Berlín gana el premio Príncipe de Asturias de la Concordia a 20 años de la caída del muro.

2018 – Muere el humorista gráfico argentino Carlos Garaycochea , también escritor, guionista y artista plástico.

también escritor, guionista y artista plástico. 2022 – Manu Ginóbili fue introducido al Salón de la Fama de la NBA, siendo el primer argentino en hacerlo.

Manu Ginóbili, basquetbolista argentino