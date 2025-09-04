Día del Inmigrante: por qué se celebra hoy

El Día Nacional del Inmigrante en la Argentina se celebra el 4 de septiembre de cada año, con el objetivo de rendir homenaje a todas las personas que llegaron al país para buscar una vida mejor. La fecha conmemora la importancia de la inmigración como una herramienta de intercambio cultural.

El día recuerda la firma de un decreto por el Primer Triunvirato en 1812, que permitía y fomentaba la inmigración en el territorio que actualmente es considerado nacional.

La Argentina cuenta con más de 1 millón de inmigrantes viviendo en el país. Su historia con la inmigración dio como resultado nuevas generaciones, diversidad cultural y la fusión de costumbres.

Algunos de los primeros inmigrantes en el país Archivo LN

¿Por qué se celebra hoy el Día del Inmigrante?

La fecha fue sancionada en el año 1949 por Juan Domingo Perón, a través del decreto nº 21.430. Su objetivo era recordar un hito esencial para la historia nacional, como también rendir tributo a todas las personas que arribaron al país con la esperanza de tener un futuro mejor.

La fecha recuerda el 4 de septiembre de 1812, cuando el Primer Triunvirato, poder a cargo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, realizó un decreto que transformó la historia, cultura y geopolítica local. El mismo fomentaba la inmigración y a través de su escrito afirmaba: “El Gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”.

¿Cómo es la inmigración en la Argentina hoy en día?

El último censo, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en 2022, arrojó ciertos datos relevantes para comprender la situación inmigratoria del país. Actualmente, Argentina cuenta con 1.933.463 personas nacidas en otro país viviendo en su territorio, lo que refiere al 4,2% de su población total. Una cifra menor a la del censo del 2010, del 4,5%.

Qué datos arrojó el último censo Mauro V. Rizzi

De estos datos, se pudo conocer que la provincia de Buenos Aires concentra a 994.653 de los inmigrantes, lo que representa su 51,4%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el 21,7%, Mendoza y Córdoba con el 3,4% y Santa Fe con el 2,5%, continúan la lista.

Indec establece también que el 49% de los inmigrantes en la Argentina son mujeres y el 51%, hombres. En cuanto a las naciones orígenes, se pudo conocer que de cada 10 personas que residen en el país, nueve provienen de un grupo de ocho destinos: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

De esta manera, 1.155.306 de los inmigrantes provienen de países limítrofes:

338.299 ciudadanos de Bolivia

49.943 ciudadanos de Brasil

149.082 ciudadanos de Chile

522.598 ciudadanos de Paraguay

95.384 ciudadanos de Uruguay

Del resto de América Latina, 161.495 son provenientes de Venezuela, 156.251 de Perú, 46.382 de Colombia y 47.576 de otras naciones de la región.

Inmigrantes italianos en Argentina ciudadaniaitaliana.com.ar

En cuanto a la inmigración europea, la mayoría proviene de España con 48.492 personas e Italia con 68.169. El resto de los inmigrantes europeos representan una cifra total de 29.147 personas de diferentes países. En el caso de Asia, el número desciende a 37.342, África, 3.243 y Oceanía, 721.