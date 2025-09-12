Las efemérides del 12 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día de la Industria Naval Argentina.

El festejo toma la fecha del día de 1961 en que el presidente Arturo Frondizi puso su firma en el decreto Nº 7992, que dio lugar a la construcción de una gran cantidad de buques mercantes, parte de un plan estatal de fomento de esta actividad. De acuerdo con la información oficial, se contabilizaron 37 naves construidas bajo esta iniciativa a lo largo de una década. Al año siguiente, y considerando la propuesta de la Federación de la Industria Naval Argentina, se determinó que esa fecha pasara a ser conocida como el Día de la Industria Naval, celebración que mantiene su vigencia luego de casi seis décadas.

Arturo Frondizi, presidente entre 1958 y 1962, reglamentó un decreto de fomento a la marina mercante el 12 de septiembre de 1961 Archivo General de la Nación - Archivo

Efemérides del 12 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1812 – El General José de San Martín contrae matrimonio con María de los Remedios de Escalada.

1922 – Nace el político argentino Antonio Francisco Cafiero .

1931 – Nace el productor y guionista de televisión argentino Alberto Migré.

1944 – Nace Barry White, cantante estadounidense.

1946 – Encuentran el cadáver de Mussolini en Pavía, Italia. El mismo había sido robado cuatro meses antes.

1953 – John F. Kennedy se casa con Jackeline Bouvier.

1959 – Se realiza la primera emisión del programa Bonanza .

. 1960 – Nace Jorge Lanata, periodista argentino.

periodista argentino. 1973 – Nace Paul Walker , actor estadounidense.

actor estadounidense. 1974 – Nace el exjugador de fútbol y director técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet.