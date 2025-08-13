Las efemérides del 13 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Internacional del Zurdo.

Se trata de una fecha impulsada por Lefthanders International, Inc.y The Left-Handers Club, dos organizaciones mundiales que trabajan por la inclusión de las personas que tienen más facilidades con la mano izquierda, ya que es menos la proporción a nivel mundial de las personas que se manejan con la mano derecha. En ese sentido, son considerados “un fenotipo minoritario de la especie humana”, puesto que constituyen aproximadamente el 10% de la población mundial.

Ned Flanders es uno de los personajes zurdos más reconocidos. Fuente: FOX

Además, se pone el foco en las problemáticas que viven las personas con predominancia en su mano izquierda. En la antigüedad era un gesto asociado por la maldad, razón por la cual un sinónimo de esta cualidad es siniestro, palabra que también se usa para las personas que son zurdas.

Efemérides del 13 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1899 – Nace el popular cineasta británico Alfred Hitchcock.

1924 – Muere Julián Aguirre, quien fue considerado “el primer gran músico argentino”.

1925 – Nace el cómico argentino Carlitos Balá.

1926 – Nace Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana.

1931 – Se funda la Academia Argentina de Letras.

1961 – Se comienza a construir el Muro de Berlín, luego de que las autoridades de Alemania Oriental cerraran la frontera.

1978 – Mueren 175 personas luego de que explotara una bomba contra un edificio de organizaciones palestinas en Beirut.

1978 – Debuta Ramón Díaz como delantero en la Primera División de River Plate, a sus 18 años.

1989 – Muere el cantor y director cinematográfico Hugo Del Carril.

1998 – Nace la actriz y cantante argentina Ángela Torres.