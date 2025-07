Así es la polémica vida del nieto influencer de Fidel Castro: “Más ganas de beber que de vivir”

Sandro Castro es tendencia en redes sociales, no solo por ser el nieto del expresidente cubano Fidel Castro, sino porque su tipo de contenido revela los privilegios en los que vive. Entre críticas a Donald Trump por sus políticas migrantes, y su acercamiento a la cultura popular de Estados Unidos, el joven acapara la atención de los cubanos que viven con fuertes carencias.

Sandro, el nieto de Fidel Castro que se convirtió en influencer

Lejos de la revolución y los temas políticos, Sandro Castro se convirtió en toda una estrella de las redes sociales. Parte de su contenido se centra en el entretenimiento; comparte retos virales, se suma a las tendencias del momento y hasta lanza polémicos mensajes que generan debate entre sus seguidores.

Él es Sandro, el nieto influencer de Fidel Castro

En uno de sus videos, el joven de 33 años, está sentado dentro de un auto y asegura que a pesar de haberse medicado, no sabe qué le ocurre, puesto que “tiene más ganas de beber que de vivir”.

La grabación no es la única que ha despertado polémica entre sus seguidores, quienes comentan sus publicaciones con frases como: “si Fidel te viera, se volvería a morir”, “a Raul Castro le gusta este reel”. E incluso hay quienes van más allá y les gustaría ver al influencer como el próximo presidente de Cuba.

Sandro, quien se apoda como “vampirash”, es un gran apasionado de la cerveza Cristal, una de las marcas clásicas de la bebida en Cuba, por lo que también se ha puesto el sobrenombre de “cristashh”. En sus reels de Instagram, hace alusión a la bebida al cantar canciones inspiradas en ella al ritmo de reggaeton.

Sandro Castro envió un mensaje a Donald Trump para pedir por los migrantes

En una de sus últimas publicaciones, Sandro le hace una petición a Donald Trump. Le subraya que los migrantes no son sus enemigos, y, por el contrario, su nación fue construida por ellos.

“No todos son delincuentes (...) dale oportunidad y vida al migrante”, asegura Sandro para después pedir un minuto de silencio por las protestas que recientemente tuvieron lugar en Estados Unidos.

La opulencia de la familia Castro que Sandro reveló al mundo

Tras liderar la Revolución Cubana para derrocar al gobierno de Fulgencio Batista, Fidel Castro asumió la presidencia de Cuba en 1959. Además de declararse como fiel oponente de la política de Estados Unidos, siempre intentó mantener en secreto su vida familiar.

Sandro muestra sus intereses entre la cerveza Cristal y el Real Madrid (Instagram / @sandro_castrox)

Desde su ascenso y hasta su muerte en 2016, se sabe muy poco de su vida fuera de la política. El País señala que incluso evitaba relacionarse con su hermano Raúl, por lo que la reserva de alrededor de su vida familiar han servido para preservar la historia de la revolución y los intereses que defendía.

Ahora, su nieto Sandro ha mostrado al mundo que su vida está rodeada de lujos. Es fan del Real Madrid, presume sus viajes en yates de lujo, fiestas privadas y hasta su relación con grandes artistas del género urbano como Farruko.

Quién es la familia de Sandro Castro

Fidel Castro no solo es recordado por su vida política, sino por su larga línea familiar. Pese a su discreción, se sabe que tiene una familia muy grande, aunque no hay una versión oficial, se estima que tuvo entre siete y once hijos en total, de acuerdo con ABC.

El nieto de Fidel presume su relación con grandes artista como Farruko, así como su gusto por el género urbano (Instagram / @sandro_castrox)

Dalia Soto del Valle, fue la segunda esposa de Fidel, con la que procreó cinco hijos: Alexis, Alejandro, Ángel, Álex y Antonio. Del Valle se mantuvo al lado del revolucionario hasta el día de su muerte.

Alexis Castro Soto del Valle, el primer hijo de la pareja, contrajo matrimonio con Rebecca Arteaga, ambos padres de Sandro, ahora convertido en influencer. De su vida familiar no se sabe más, señala El País.