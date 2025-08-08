Como sucede cada año, el Día del Niño capta la atención de gran parte de la población, ya que es una de las fechas más celebradas en el país y uno de los momentos del año en que se genera un notorio movimiento en ventas, sobre todo en el rubro de juguetes e indumentaria. Por eso resulta importante saber con precisión en qué fecha cae el Día del Niño 2025 en la Argentina.

En 2025, el Día del Niño es el 17 de agosto antoniodiaz - Shutterstock

Este año el Día del Niño se celebra el domingo 17 de agosto y coincide con el feriado nacional que conmemora el fallecimiento de José de San Martín.

La fecha y denominación quedaron establecidas desde este año por el decreto presidencial 562/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

En la normativa se lee, en el Artículo 1: “Declárase “Día del Niño” el tercer domingo del mes de agosto de cada año” y se aclara que entra en vigencia desde el día de su publicación.

Se cambió la fecha del Día del Niño en 2025

¿Por qué se celebra el Día del Niño en la Argentina?

El origen de esta fecha en la Argentina se remonta a 1960. Ese año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a todos sus miembros que destinen una jornada para promover los derechos universales de niñas y niños con actividades sociales y culturales.

En ese sentido, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete propuso la fecha exacta en nuestro país como una buena ocasión para incentivar el consumo de estos productos. Por eso, el Día del Niño está asociado a los regalos, ya que se ofrece como una oportunidad para agasajar a los más pequeños de la familia.

Cuándo es la Noche de las Jugueterías 2025

Este evento organizado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) convoca a los comercios de todo el país a ofrecer promociones y descuentos para las compras por el Día del Niño.

Este año, la Noche de las Jugueterías se celebra, tanto en los canales de venta físicos como virtuales, el viernes 8 de agosto durante todo el día.

La iniciativa es de carácter nacional, puesto que participan jugueterías de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, entre otros distritos. Para conocer los locales que participan del evento, se pueden consultar en el portal de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Allí se ofrece un listado detallado de las jugueterías que participan con su ubicación, su página web y las promociones que tendrán.