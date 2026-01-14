Las efemérides del 14 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se festeja en todo el mundo el Día de la Lógica.

La celebración que fue proclamada por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas (CIPSH) el 13 de noviembre de 2019. Se eligió este día para la conmemoración por tratarse de una fecha importante en la vida de dos pensadores cruciales de esta disciplina: un 14 de enero de 1901 fue el nacimiento de Alfred Tarski y el mismo día de 1978 fue la muerte de Kurt Gödel.

El 14 de enero es el Día Mundial de la Lógica

Esta efeméride tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional y promover el desarrollo de la lógica, tanto en la investigación como en la enseñanza; y mejorar el conocimiento que tiene el gran público de la lógica. Según el organismo de las Naciones Unidas, se trata de la capacidad de pensar de los humanos, la cual “tiene un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento, la ciencia y la tecnología. Su inserción en la sociedad como herramienta cotidiana provee al ser humano de la capacidad de generar sus propios razonamientos y cuestionar lo que desee”.

Efemérides del 14 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1742 – Muere el astrónomo y matemático británico Edmund Halley.

1753 – Muere el filósofo irlandés George Berkeley.

1898 – Muere el escritor británico Lewis Carroll, autor de Alicia en el país de las maravillas.

1924 – Nace el actor estadounidense Armando Joseph Catalano, más conocido como Guy Williams. Interpretó a El Zorro en la serie homónima.

1925 – Nace el escritor y poeta japonés Yukio Mishima.

1941 – Nace la actriz estadounidense Faye Dunaway.

1943 – Nace el cantante y actor venezolano José Luis “el Puma” Rodríguez.

1948 – Nace el actor estadounidense Carl Weathers.

1956 – Nace el periodista y director técnico argentino Luis Ventura.

1957 – Muere el actor estadounidense Humphrey Bogart.

1963 – Nace el cineasta estadounidense Steven Soderbergh.

1969 – Nace el actor estadounidense Jason Bateman.

1969 – Nace el músico estadounidense Dave Grohl, integrante de bandas como Nirvana y Foo Fighters.