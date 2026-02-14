Las efemérides del 14 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado, en que se celebra San Valentín.

También llamado Día de los Enamorados, este día busca celebrar los vínculos románticos y a las parejas. Se trata de una fiesta que conmemora a este santo, del cual hay pocas certezas. Se cree que todo comenzó cuando el emperador romano Marco Aurelio Claudio (214-270), “El gótico”, decretó la prohibición de que los soldados se casaran. La medida se basó en la idea de que, si no mantenían lazos familiares, tendrían menos miedo de arriesgar su vida y, por consecuencia, serían más valientes.

Durante ese tiempo, un obispo llamado Valentín consideró injusta la prohibición y continuó casando a las parejas en secreto, haciendo caso omiso a los deseos imperiales. Por ello, se convirtió en un mártir: es decir, un religioso (en este caso, cristiano) que fue torturado y asesinado por su culto.

Por qué se celebra San Valentín

Por ese motivo, se tomó el día de su fiesta litúrgica como la celebración del amor, y luego de que dicha fecha religiosa fuera eliminada por la Iglesia Católica, permaneció de manera laica como una oportunidad para demostrar afecto entre quienes se aman.

Efemérides del 14 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1779 – Muere asesinado el navegante y cartógrafo británico James Cook.

1895 – En Londres, Inglaterra, se estrena La importancia de llamarse Ernesto, obra teatral de Oscar Wilde.

1898 – Nace el filósofo, historiador e intelectual argentino Raúl Scalabrini Ortiz.

1913 – Nace el sindicalista estadounidense Jimmy Hoffa.

1916 – Nace el piloto de automovilismo argentino Juan Gálvez.

1932 – Nace el cineasta y escritor alemán Alexander Kluge.

1938 – Nace el escritor ítalo-argentino Antonio Dal Masetto.

1944 – Nace el cineasta y escritor británico Alan Parker. Dirigió, entre otras películas, Fama, Expreso de medianoche, Mississippi en llamas y Pink Floyd: The Wall.

1955 – Nace el actor argentino Guillermo Francella.

Trailer de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella

1970 – Nace el actor y cómico británico Simon Pegg.

1976 – Nace la actriz y cineasta argentina Jazmín Stuart.

1987 – Nace el futbolista uruguayo Edinson Cavani.

1988 – Nace el futbolista argentino Ángel Di María.

1991 – Nace la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G.