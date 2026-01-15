Las efemérides del 15 de enero incluyen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se cumplen 97 años del nacimiento del reverendo Martin Luther King Jr.

La vida de este activista afroamericano comenzó en la ciudad estadounidense de Atlanta, un día como este de 1929. Además de su labor religiosa como pastor de la iglesia bautista, se desempeñó como un referente del Movimiento por los Derechos Civiles, que buscó la integración de la comunidad negra de Estados Unidos a través de la eliminación de leyes estatales que los segregaban de los blancos en ámbitos como el transporte público, la educación y los comercios. Esta militancia lo embanderó como líder de millones de personas, a las que a través de poderosos discursos multitudinarios manifestó su sueño de que los afroamericanos pudieran vivir “un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter”. Su destacada labor le valió el Premio Nobel de la Paz en 1964, y también lo hizo objetivo de amenazas que se materializaron el 4 de abril de 1968, cuando fue asesinado por un supremacista blanco en un crimen que volvió a encender la violencia y los disturbios raciales en su país de origen. Estados Unidos celebra el nacimiento de este emblema global contra el racismo con el Martin Luther King Jr Day, uno de los once feriados establecidos en su calendario federal.

Efemérides del 15 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1622 – Nace el poeta y dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière.

1759 – En Londres, Reino Unido, se inaugura el Museo Británico.

1886 – Nace el historiador y político argentino Emilio Ravignani.

1919 – Muere asesinada la revolucionaria y teórica polaco-alemana Rosa Luxemburgo.

1929 – Nace el activista y pastor estadounidense Martin Luther King Jr.

1937 – Nace el actor y productor teatral Juan Alberto “Pepe” Parada.

1944 – En la Argentina se produce el Terremoto de San Juan. Mueren entre 9000 y 15.000 personas.

1952 – Nace el músico y compositor argentino Skay Beilinson. Fue guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

1953 – Nace el actor argentino Hugo Soto.

1980 – Nace el cocinero español David Muñoz.

1981 – Nace el cantante y rapero cubano-estadounidense Armando Christian Pérez, más conocido como Pitbull.