Las efemérides del 15 de octubre agrupan eventos y celebraciones que pasan un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos.

Fue en 2008 cuando la Alianza Global entre los Sectores Público y Privado para Promover el Lavado de Manos creó esta jornada, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones alrededor del mundo. La iniciativa busca concientizar sobre los beneficios de esta conducta. Durante este día, se intenta motivar a las personas a adquirir este hábito, ya que es una herramienta fundamental para la prevención de enfermedades, infecciones, contaminación cruzada y complicaciones de salud.

El 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos eme de mujer

Este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó la importancia de la higiene de las manos aunque se usen guantes durante los procedimientos médicos. Esto se debe a que estos se pueden contaminar fácilmente como los guantes. “Independientemente de si se utilizan guantes, la higiene de manos en el momento y la forma adecuados sigue siendo una de las medidas más importantes para proteger a los pacientes y al personal sanitario en el ámbito sanitario”, señaló el organismo internacional.

Efemérides del 15 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1844 – Nace Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemán.

filósofo alemán. 1920 – Nace en Manhattan (Nueva York, EEUU) el escritor y guionista estadounidense Mario Puzo, apodado el “literato de la mafia” y creador de la novela El padrino, llevada al cine por Francis Ford Coppola.

El Padrino: 50 años - Tráiler oficial - Descúbrela en cines, febrero 24

1926 – Nace Michel Foucault, filósofo francés.

filósofo francés. 1964 – Muere Cole Porter, compositor estadounidense.

compositor estadounidense. 1977 - Nace David Trezeguet, futbolista francés.

futbolista francés. 1978 – Nace Romina Ricci, actriz argentina.

actriz argentina. 1984 – Le conceden el Premio Nobel de Medicina y Fisiología al científico argentino César Milstein.

1994 – Nace Sebastián Yatra, cantante colombiano.

cantante colombiano. 1996 – Se quita la vida Leonardo Simons, presentador de televisión argentino.

presentador de televisión argentino. 2006 – Estudiantes de La Plata vence a Gimnasia y Esgrima por 7 a 0 en partido en el Estadio Único de La Plata que se constituyó en la máxima goleada en la historia del clásico platense.

2010 – Muere Susana Fontana, periodista y presentadora de televisión argentina.

periodista y presentadora de televisión argentina. 2019 – Muere Cacho Castaña, cantante y compositor argentino.

Garganta con Arena, Cacho Castaña. Fuente: Youtube