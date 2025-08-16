Las efemérides del 16 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que Moria Casán cumple 79 años.

“La One”, nacida el 16 de agosto de 1946 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una figura icónica del espectáculo argentino. Debutó en el teatro en 1969, y en la década siguiente se consolidó como una de las actrices y vedettes más destacadas de la región. Participó en espectáculos de variedades en teatros como el Maipo y colaboró con cómicos de la talla de Alfredo Olmedo y Jorge Porcel en programas de televisión y películas de gran éxito nacional.

De su relación con Mario Castiglione nació en 1987 su única hija, la actriz Sofía Gala Castiglione. En tiempos más recientes, Moria Casán se destacó como jurado en nueve ediciones del Bailando por un Sueño, consolidándose como una figura influyente para las nuevas generaciones. A lo largo de su extensa trayectoria, ha recibido un premio Martín Fierro, dos estatuillas del Martín Fierro de Aire, cuatro premios Estrella de Mar, entre otras distinciones. En los últimos años, Moria ha continuado activa en teatro, televisión y otros proyectos, manteniendo su estatus como una de las personalidades más importantes y queridas del espectáculo en Argentina.

Efemérides del 16 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1815 – Nace Juan Bosco, santo italiano fundador de los Salesianos

1920 – Nace el escritor estadounidense Charles Bukowski.

1925 – Se estrena La quimera del oro , de Charles Chaplin, en Nueva York.

1945 – Nace la actriz y vedette argentina Moria Casán.

1948 – Muere Babe Ruth, uno de los beisbolistas más populares de Estados Unidos.

1954 – Nace el cineasta canadiense James Cameron

1956 – Muere el actor húngaro Bela Lugosi, reconocido por interpretar a Drácula.

1958 – Nace Madonna, reconocida cantante pop y actriz.

1962 – Nace el actor estadounidense Steve Carell

1977 – Muere Elvis Presley, considerado “el rey del rock”.

1989 – El eclipse total de Luna, prolongado por 3 horas y 35 minutos, convocó a miles de personas que hicieron vigilia para verlo.

2001 – Nace el tenista italiano Jannik Sinner.

2012 – El gobierno de Ecuador concede asilo político a Julián Assange, fundador de Wikileaks

2018 – Muere la cantante estadounidense Aretha Franklin.

