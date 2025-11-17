Las efemérides del 17 de noviembre reúnen eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Pulmón.

Se trata de una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres de todo el mundo. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa esta fecha para destacar la importancia de su prevención y detección temprana. El cáncer es una enfermedad que provoca el crecimiento anómalo de distintas células del organismo generando un bulto o masa que se denominará como tumor. Si no es controlado o tratado, este puede crecer afectando a otros órganos, lo que se denomina metástasis. En el caso del cáncer del pulmón, este proceso se localiza en las células de los pulmones, daña los tejidos y afecta al sistema respiratorio. Muchas veces puede ser asintomático y su detección se da en etapas avanzadas. Por eso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pide prestar atención a algunos siguientes síntomas comunes, como la dificultad para respirar, dolor en el pecho al toser o reír, infecciones respiratorias recurrentes como bronquitis o neumonía, coloración amarillenta de la piel y/o silbido de pecho, entre otros. Entre los factores de riesgo más usuales, la OMS subraya el tabaquismo, “la causa principal del cáncer de pulmón” que es “responsable de aproximadamente el 85 por ciento de todos los casos”.

El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de pulmón EFE

Efemérides del 17 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1790 – Nace el astrónomo y matemático alemán August Moebius.

1796 – Muere la emperatriz rusa Catalina II, también conocida como Catalina la Grande.

también conocida como Catalina la Grande. 1866 – Nace la escultora argentina Lola Mora.

Una imagen de Lola Mora, cincel en mano, trabajando sobre una de Las Nereidas en su taller romano

1895 – Nace el filósofo y teórico ruso Mijaíl Bajtín.

1942 – Nace el cineasta y productor estadounidense Martin Scorsese.

1944 – Nace el actor y cineasta estadounidense Danny DeVito .

. 1944 – Nace el actor y director de teatro argentino Arturo Puig .

. 1954 – Nace el exfutbolista argentino Claudio Marangoni.

1960 – Nace la drag queen estadounidense RuPaul.

estadounidense 1966 – Nace el músico estadounidense Jeff Buckley.

1966 – Nace la actriz y cineasta francesa Sophie Marceau.

1969 – Nace la actriz argentina Cecilia Dopazo.

1969 – Nace la escritora y activista estadounidense Rebecca Walker.

1970 – Nace el periodista y presentador argentino Andy Kusnetzoff .

. 1972 – Juan Domingo Perón regresa a la Argentina luego de 17 años de exilio.

José Ignacio Rucci junto a Perón en Ezeiza, el 17 de noviembre de 1972 ARCHIVO