Las efemérides del 17 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día del Profesor en la Argentina.

La fiesta nacional de los docentes coincide con la fecha en que murió José Manuel Estrada, profesor, escritor de numerosas obras sobre educación, política e historia, rector del Colegio Nacional Buenos Aires y también diputado de la provincia de Buenos Aires, entre otros cargos. El destacado pensador nació el 13 de julio de 1842 y falleció 52 años después, un día como hoy, pero de 1894, en la capital paraguaya de Asunción. Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento fue secretario de Relaciones Exteriores y jefe del Departamento General de Escuelas, para luego ser nombrado, sin contar con título universitario, decano de la recién creada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Entre sus frases más destacadas sobre el área que más lo apasionaba se recuerda: “Se educa cuando se enseña que debe estar presente el pensamiento y la acción con la vida misma, no solo recibiendo la información y estudiando de memoria”.

Efemérides del 17 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1683 – El científico holandés Antonie van Leeuwenhoek es el primero en informar sobre la existencia de bacterias.

1869 – Finaliza el primer censo nacional argentino, durante la presidencia de Domingo Sarmiento.

1894 – Muere el profesor, político y escritor argentino José Manuel Estrada.

1962 – Nace el cineasta australiano Baz Luhrmann .

1965 – Nace el cineasta estadounidense Bryan Singer.

1968 – Nace Tito Vilanova, exfutbolista español.

1980 – Muere Jean Piaget en la ciudad suiza de Ginebra. Era un epistemólogo y biólogo especializado en estudios sobre la niñez

1991 – La banda Guns N' Roses publica los álbumes Use your Illusion I y II. Los lanzamientos superaron las 60 millones de copias vendidas internacionalmente.