Efemérides del 18 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 18 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger.

La fecha para concientizar sobre este trastorno del espectro autista surge de un nuevo aniversario del nacimiento de su descubridor, el médico pediatra austríaco Hans Asperger, que a mediados de la década del 40 logró identificar una serie de comportamientos poco frecuentes en un grupo de niños, lo cual más tarde fue denominado Síndrome de Asperger.

El Día Internacional del Síndrome de Asperger se celebra el 18 de febrero por ser la fecha de nacimiento de Hans Asperger, el psiquiatra y pediatra austriaco que diagnosticó por primera vez este trastorno generalizado del desarrollo Archivo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como un trastorno generalizado del desarrollo (TGD) de carácter crónico y severo. Este síndrome se caracteriza por una serie de anomalías en la capacidad de relación y comportamiento social. Las personas que poseen este síndrome presentan conductas poco adaptativas y problemas de desenvolvimiento con otros seres humanos. Aunque este trastorno no impide el desarrollo de la persona y su independencia, sí es importante el rol de la sociedad en la inclusión de las personas que viven con esta condición, ya que en muchas ocasiones pueden sentirse excluidos por sus pares.

Efemérides un 18 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1546 – Muere el filósofo y teólogo alemán Martín Lutero.

1800 – Nace el abogado y político argentino Dalmacio Vélez Sarsfield.

1898 – Nace el piloto de automovilismo y empresario italiano Enzo Ferrari, fundador de la compañía que lleva su apellido.

Enzo Ferrari, nacido el 18 de febrero de 1898, con Juan Manuel Fangio en el Grand Prix de Italia, en Monza, el 2 de septiembre de 1956 (Photo by Bernard Cahier/Getty Images) Getty Images - Hulton Archive

1906 – Nace el médico pediatra austríaco Hans Asperger.

1918 – Nace el músico y compositor argentino Mariano Mores.

1919 – Nace el actor estadounidense Jack Palance.

1927 – Nace el periodista, historiador y activista argentino Osvaldo Bayer.

1930 – El astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh descubre el planeta Plutón.

1932 – Nace el cineasta checo Miloš Forman.

1933 – Nace la artista y cantante japonesa Yoko Ono.

1934 – Nace el diseñador de moda español Francisco Rabaneda Cuervo, más conocido como Paco Rabanne.

1938 – Muere el escritor, periodista y político argentino Leopoldo Lugones.

1941 – Nace el músico argentino Alberto Ramón García, más conocido como Pajarito Zaguri.

1950 – Nace la actriz y cantante estadounidense Cybill Shepherd.

1954 – Nace el actor y bailarín estadounidense John Travolta.

1963 – Se publica Rayuela, novela del escritor argentino Julio Cortázar.

1964 – Nace el actor estadounidense Matt Dillon.

1967 – Nace el exfutbolista italiano Roberto Baggio.

1967 – Muere el físico estadounidense Robert Oppenheimer, uno de los desarrolladores de la bomba atómica.

