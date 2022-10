Efemérides del 18 de octubre ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides de este 18 de octubre agrupan una serie de nacimientos, muertes y otros eventos que tienen su lugar en la memoria colectiva y la historia argentina o mundial. En este último ítem, se celebran dos jornadas globales: el Día Mundial de la Menopausia y el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza.

Los fanáticos del Rock & Roll celebrarán hoy también el nacimiento de Chuck Berry, destacado guitarrista y compositor del género de quien John Lennon, uno de sus influenciados, dijo alguna vez: “Si el rock tuviera que cambiar de nombre, bien podrían ponerle Chuck Berry”. Nacido un día como este de 1926 en la ciudad estadounidense de St. Louis, Berry fue el creador de canciones icónicas como “Roll Over Beethoven”, “Johnny B. Good” y “You Never Can Tell”, que significaron no sólo un gran éxito comercial sino también las bases de un prestigio que acompañó al músico hasta su muerte en 2017.

En el mismo año pero en 1926 nació el actor alemán Klaus Kinski, intérprete recordado sobre todo por su colaboración con el director Werner Herzog en varias películas, entre las que destacan Fitzcarraldo, Nosferatu y Aguirre, la Ira de Dios, siempre en papeles asociados a lo megalómano o la violencia. Considerado en su época un genio temperamental y extremo de la actuación, dejó una frase que lo pinta: “La gente suele decir ‘ah, estos tipos son más simpáticos en la vida real que en el cine’. Pero no es verdad, yo soy mucho peor en la vida que en el cine”. Esta cita, celebrada en su época de gloria durante los años 70, cobró un matiz más oscuro cuando su hija Pola contó en su autobiografía de 2013 que el actor la abusaba sexualmente cuando era una niña.

1801 – Nace el político y militar argentino Justo José de Urquiza. Fue presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860.

1851 – En Estados Unidos, se publica por primera vez Moby Dick, novela del escritor Herman Melville.

1859 – Nace el filósofo y escritor francés Henri Bergson. En 1927 obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

1867 – Estados Unidos le compra el territorio de Alaska a Rusia por 7,2 millones de dólares.

1909 – Nace el filósofo italiano Norberto Bobbio.

1926 – Nace el músico y cantante estadounidense Chuck Berry.

1926 – En el actual territorio de Polonia (por entonces ciudad libre de Danzig), nace el actor Klaus Kinski.

1939 – Nace en Estados Unidos Lee Harvey Oswald, presunto asesino de John F. Kennedy.

1955 – Fallece el filósofo español José Ortega y Gasset. Fue autor de obras como “La rebelión de las masas” y “La deshumanización del arte”.

1960 – Nace el artista y especialista en artes marciales belga Jean-Claude Van Damme.

1965 – Nace la actriz argentina Andrea del Boca.

1969 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Nelson Vivas.

1977 – Nace el cantante y actor argentino Emanuel Ortega.

1983 – Fallece el anarquista español Diego Abad de Santillán.

1987 – Nace el actor y cantante estadounidense Zac Efron.

2007 – Se inaugura la Línea H de subterráneo en la Argentina.

Se celebra el Día Mundial de la Menopausia.

Se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza.

