Efemérides del 2 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 2 de diciembre agrupan una serie de hechos, nacimientos y muertes que ocurrieron un día como hoy, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud.

También se trata del cumpleaños 41° de la cantante e ícono pop Britney Spears, una de las mayores estrellas de la música de fines de los 90 y principios de los 2000, cuyo álbum debut de 1997, Baby One More Time, se convirtió en el disco solista más vendido por una joven. Tres años después, su segundo trabajo, Oops!... I Did It Again, vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos. Luego de algunos momentos difíciles, la artista fue puesta bajo la tutela de su padre en 2008: una resolución judicial que le quitó su autonomía hasta que, este año, otro juez dictaminó el fin de dicha condición. Así, Spears volvió a tener el control de las regalías que cobra por su música, que sigue siendo escuchada por millones de personas en todo el mundo.

Además, el 2 de diciembre de 1946 en la ciudad italiana de Reggio Calabria, nació el diseñador de moda italiano Gianni Versace, quien adoptó la Medusa como símbolo de su marca, con la que empezó de joven cuando diseñaba vestidos para su hermana Donatella. Pronto, se convirtió en uno de los máximos referentes del rubro a nivel mundial y para muchos, también, en la cabeza detrás del fenómeno de las supermodelos de los años 90. Sus prendas atrevidas y sexys nunca pasaron desapercibidas, y él tampoco. Sin embargo, en 1997, la fama le jugó en contra: el 15 de julio, un fanático llamado Andrew Cunanan lo asesinó con una pistola en la puerta de su casa en Miami.

Esta fecha también es el 475° aniversario de la muerte del conquistador español Hernán Cortés, encargado de la tercera expedición española sobre el territorio que hoy es México, quien partió de la isla de Cuba en 1518. Este hombre sometió a los pueblos de la zona y, con el apoyo de algunos de ellos, en 1521 tomó Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Antes, fundó ciudades como Veracruz, que todavía se mantienen en pie. Tras el asesinato del rey local Moctezuma y la ocupación de toda la región, fue nombrado marqués del Valle de Oaxaca por el Rey Carlos I. Regresó a España en 1541 y falleció un día como este de 1547.

El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, la actual Ciudad de México, donde fue recibido por el regente azteca Moctezuma, que luego sería asesinado por los conquistadores BBC

Todo esto y más, en las efemérides del 2 de diciembre

1547 – Muere el conquistador español Hernán Cortés.

1814 – Muere el escritor francés Donatien Alphonse François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade.

1817 – Nace el periodista y poeta argentino José Mármol.

1905 – Nace el músico y compositor argentino Osvaldo Pugliese.

1946 – Nace el diseñador de moda italiano Gianni Versace.

1955 – Nace el productor y actor argentino Pablo Codevila.

1968 – Nace la actriz estadounidense Lucy Liu.

1973 – Nace la tenista yugoslava nacionalizada estadounidense Monica Seles.

1977 – Nace la actriz y conductora argentina Denise Dumas.

1978 – Nace la cantante y compositora canadiense Nelly Furtado.

1981 – Nace la cantante, bailarina y actriz estadounidense Britney Spears.

1987 – Muere el médico y bioquímico argentino Luis Federico Leloir. Fue Premio Nobel de Química.

1993 – Muere el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

2007 – En la Argentina, el Club Atlético Lanús obtiene el Torneo Apertura de fútbol y se consagra campeón por primera vez en su historia.

Se celebra el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

