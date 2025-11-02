Efemérides del 2 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 2 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día de los Muertos.

La festividad, originaria de México, pero extendida a buena parte de América Latina, tiene lugar al día siguiente del Día de los Santos Inocentes, el 1° de noviembre, celebración litúrgica en cuya víspera —31 de octubre— se celebra Halloween. En México, la fiesta del primer día del undécimo mes recuerda a los niños muertos, y la jornada siguiente, a los adultos. Por eso, en esta fecha millones de personas recuerdan a sus antepasados con ofrendas en altares hogareños o sobre sus tumbas. Al igual que ocurre con Halloween, el Día de los Muertos es el sincretismo entre una fiesta pagana y el cristianismo, aunque en el caso de la celebración mexicana el origen está en los pueblos prehispánicos que poblaron el Valle de México. Ya en la ancestral ciudad de Teotihuacán, fundada alrededor del año 1325 a.C., sus habitantes rendían homenaje a los muertos con ofrendas y rituales vistosos.

En México se celebra el Día de los Muertos con ofrendas destinadas a los antepasados y fallecidos cercanos que se quiere recordar Freepik

Efemérides 2 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1906 – Nace el cineasta italiano Luchino Visconti .

1907 – El escritor y poeta británico Rudyard Kipling obtiene el Premio Nobel de Literatura.

obtiene el Premio Nobel de Literatura. 1910 – Nace el poeta y pintor argentino Enrique Molina.

1913 – Nace el actor estadounidense Burt Lancaster.

1923 – Nace la poeta y traductora uruguaya Ida Vitale.

1938 – Nace Sofía de Grecia , reina consorte de España.

reina consorte de España. 1950 – Muere el escritor irlandés George Bernard Shaw. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1925.

Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1925. 1951 – Nace el abogado y político argentino Ricardo Alfonsín .

1966 – Nace el actor estadounidense David Schwimmer. Interpretó a Ross Geller en la serie Friends .

Interpretó a Ross Geller en la serie . 1975 – Muere por asesinato el escritor, poeta y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini.

1975 – Nace la actriz y cineasta argentina Ana Katz .

1980 – Nace el exfutbolista uruguayo Diego Lugano.

2000 – La Estación Espacial Internacional recibe a su primera expedición de astronautas, integrada por los rusos Serguei Krikaliov y Yuri Gidzenko y por el estadounidense Bill Shepherd.

2017 – Muere la cantante y actriz argentina María Martha Serra Lima.

2023 - The Beatles lanza su último sencillo, “Now And Then”.