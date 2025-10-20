LA NACION

Efemérides del 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este lunes incluyen el Día Internacional del Chef, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Las efemérides de hoy incluyen el Día Internacional del Chef
Las efemérides de hoy incluyen el Día Internacional del ChefIStockPhoto

Las efemérides del 20 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Internacional del Chef.

Se trata de una fecha en que se reconoce el trabajo de los cocineros y quienes trabajan en el ámbito gastronómico. La palabra “chef” proviene del francés y significa “jefe”. Según el diccionario de la Real Academia Española, este es el título que le otorga al “jefe de cocina de un restaurante” y, especialmente, a un “cocinero profesional de grandes dotes y reconocido prestigio”.

El 20 de octubre es el Día del Chef en todo el mundo
El 20 de octubre es el Día del Chef en todo el mundoShutterstock

La celebración fue impulsada por la Asociación Mundial Culinaria (WACS, por su nombre en inglés, World Association of Chefs Societies) en 2004, como una manera de homenajear el trabajo de cada uno de los jefes de cocina, o chef según la palabra francesa que significa jefe, que se encargan de supervisar la preparación y cocción de platos en todo el mundo. La WACS es una institución que se define como “una red global dinámica” compuesta por más de 100 asociaciones de estos profesionales de la gastronomía de todo el mundo.

Efemérides del 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

  • 1882 – Nace el actor húngaro Béla Lugosi, reconocido por interpretar al conde Drácula en el cine.
  • 1950 – Nace el cantautor estadounidense Tom Petty.
  • 1958 – Nace Viggo Mortensen, actor norteamericano.
  • 1971 – Nace el rapero Snoop Dogg, también productor y actor estadounidense.
  • 1976 – Diego Maradona debuta en la Primera División de Argentinos Juniors.
  • 1994 – Muere el actor estadounidense Burt Lancaster.
  • 2010 – Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero y activista de la FUBA, es asesinado en Argentina por una patota de la Unión Ferroviaria, en medio de una movilización de trabajadores de ese sector contra la tercerización laboral.
  • 2014 – Muere el prestigioso diseñador de modas dominicano Oscar de la Renta.
  • 2017 – Muere Federico Luppi, actor argentino nacionalizado español.
  • Se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis.
Qué lo causa y cómo se produce la osteoporosis
Qué lo causa y cómo se produce la osteoporosis
LA NACION
Más leídas de Lifestyle
  1. Así funcionaba la pieza de arte con la que los soviéticos espiaron a Estados Unidos
    1

    “Lo más ingenioso desde el caballo de Troya”: así funcionaba la pieza de arte con la que los soviéticos espiaron a Estados Unidos

  2. Las alternativas al árbol de Navidad para decorar tu casa este diciembre 2025
    2

    Las alternativas al árbol de Navidad para decorar tu casa este diciembre 2025

  3. Qué significa olvidar el nombre de ciertas personas
    3

    Qué significa olvidar el nombre de ciertas personas, según la psicología

  4. Los abandonaron en el desiertos atados a una bicicleta, fueron rescatados y ahora esperan ser adoptados
    4

    Los encontraron atados a una bicicleta en el desierto, los rescataron y ahora esperan ser adoptados

Cargando banners ...