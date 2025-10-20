Efemérides del 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este lunes incluyen el Día Internacional del Chef, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 20 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Internacional del Chef.
Se trata de una fecha en que se reconoce el trabajo de los cocineros y quienes trabajan en el ámbito gastronómico. La palabra “chef” proviene del francés y significa “jefe”. Según el diccionario de la Real Academia Española, este es el título que le otorga al “jefe de cocina de un restaurante” y, especialmente, a un “cocinero profesional de grandes dotes y reconocido prestigio”.
La celebración fue impulsada por la Asociación Mundial Culinaria (WACS, por su nombre en inglés, World Association of Chefs Societies) en 2004, como una manera de homenajear el trabajo de cada uno de los jefes de cocina, o chef según la palabra francesa que significa jefe, que se encargan de supervisar la preparación y cocción de platos en todo el mundo. La WACS es una institución que se define como “una red global dinámica” compuesta por más de 100 asociaciones de estos profesionales de la gastronomía de todo el mundo.
- 1882 – Nace el actor húngaro Béla Lugosi, reconocido por interpretar al conde Drácula en el cine.
- 1950 – Nace el cantautor estadounidense Tom Petty.
- 1958 – Nace Viggo Mortensen, actor norteamericano.
- 1971 – Nace el rapero Snoop Dogg, también productor y actor estadounidense.
- 1976 – Diego Maradona debuta en la Primera División de Argentinos Juniors.
- 1994 – Muere el actor estadounidense Burt Lancaster.
- 2010 – Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero y activista de la FUBA, es asesinado en Argentina por una patota de la Unión Ferroviaria, en medio de una movilización de trabajadores de ese sector contra la tercerización laboral.
- 2014 – Muere el prestigioso diseñador de modas dominicano Oscar de la Renta.
- 2017 – Muere Federico Luppi, actor argentino nacionalizado español.
- Se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis.
- Se celebra el Día Internacional del Chef.
- Se celebra el Día del Pediatra en la Argentina.
