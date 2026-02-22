Día de la Antártida Argentina: quiénes pueden viajar allí y cómo se llega

El Día de la Antártida Argentina se celebra cada 22 de febrero, una fecha que destaca la importancia de las bases nacionales en este territorio, que trabajan por la soberanía y permanencia continua en esta región del planeta. La jornada recuerda la primera vez que se izó la bandera Argentina en este continente, hito que contribuyó al desarrollo científico, la cooperación internacional y preservación del ecosistema.

El “Sector Antártico Argentino” que nuestro país reclama la soberanía está definido por el paralelo 60º Sur como límite Norte, y los meridianos 25º y 74º de longitud Oeste Bengochea Constanza (Redactora Soft News)

¿Por qué se celebra hoy el Día de la Antártida Argentina?

Fue en 1902, cuando el Alférez José María Sobral se unió a la expedición liderada por Otto Nordenskjöld hacia la isla Cerro Nevado. De esta manera, se convirtió en el primer argentino en dedicar un invierno completo en la Antártida. Durante su estadía, realizó observaciones meteorológicas, magnéticas, bacteriológicas y geológicas.

La primera vez que se izó la bandera argentina en la Antártida fue el 22 de febrero de 1904 Instituto Antártico Argentino

El 22 de febrero de 1904 se inauguró el Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie. Se trataba de una instalación científica que luego se convertiría en la Base “Orcadas del Sur”, lo que dio inicio a la permanencia ininterrumpida de la Argentina en este continente. Años más tarde, en 1951, se fundó el Instituto Antártico Argentino, destinado a la investigación y desarrollo científico en la región. Nueve años más tarde, se firmó el Tratado Antártico en la Conferencia de Washington en 1959, que aprobó la soberanía nacional en este continente.

¿Cómo viajar a la Antártida?

Antes de de emprender viaje a este continente, es importante conocer cómo es su distribución y cualidades climáticas, debido a su lejanía. La Argentina cuenta con trece bases, las cuales seis son permanentes (Base Marambio, Base Carlini, Base Esperanza, Base Orcadas, San Martín, Belgrano II) y siete temporarias (Brown, Cámara, Melchior, Primavera, Matienzo y Petrel). En cuanto a las temperaturas, se trata de una de las áreas más frías del mundo, por lo que se aconseja viajar durante el verano austral, entre finales de noviembre y principios de marzo.

Todo lo que hay que saber para viajar a la Antártida Argentina Gentileza Marko Magister

Es necesario conocer también el Protocolo al Tratado Antárticosobre Protección del Medio Ambiente, un tratado firmado en Madrid en 1991 que permite el turismo en esta zona, bajo una serie de 40 códigos de conducta obligatorias en este terreno. Estas directrices se encuentran orientadas a la preservación del medio ambiente y seguridad. Uno de sus puntos más relevantes expresa el desembarco de no más de 1000 turistas a la vez.

Una de las opciones más elegidas para viajar al continente antártico es a través de un crucero que parte desde Ushuaia. Este viaje de más de 1000 kilómetros demora entre 10 a 12 días. La travesía es considerada como una de las rutas más desafiantes del mundo, que recorre el Pasaje de Drake. Al llegar al destino, se pueden llevar a cabo diferentes actividades como el avistaje de pingüinos y la visita a las islas Shetland.

Primer crucero turístico a la Antártida

Otra opción incluye la visita a las islas Malvinas, Georgias del Sur y las Orcadas del Sur y tiene a la Antártida Argentina como último destino, con más de 20 días de duración total. Existen también empresas internacionales que ofrecen este destino, a través de viajes en crucero que parten desde otros países.

Algunos prefieren conocer esta región del mundo desde el aire, al sobrevolar en helicóptero las colonias de pingüinos emperador. El servicio turístico comprende 11 días en el que se atraviesa el Pasaje de Drake en barco. Al llegar al Mar de Weddell se aborda el helicóptero que, de acuerdo a las condiciones climáticas, se dirigirá hacia la bahía Duse, isla Seymour, isla Devil o el farallón Brown.