Día de los Glaciares: por qué se celebra hoy y cómo es la excursión por la que se puede caminar sobre el Perito Moreno

El Día Nacional de los Glaciares se conmemora el 15 de febrero de cada año en la Argentina. La fecha busca destacar el valor de estos cuerpos de hielo en el país, su importancia como fuentes de almacenamiento de agua dulce en el planeta. Los glaciares sirven como reservas hídricas fundamentales para los ecosistemas, la agricultura, energía hidroeléctrica y el consumo humano.

¿Por qué se celebra hoy el Día de los Glaciares?

El origen de esta jornada se remonta al 15 de febrero de 1877, cuando Francisco Pascasio Moreno, más conocido como Perito Moreno, arribó por primera vez a lo que actualmente se conoce como el Lago Argentino. El científico y naturalista argentino exploró la zona cercana al glaciar que actualmente lleva su nombre.

Glaciar Perito Moreno Nicolás Janowski

Moreno es recordado por contribuir con la definición de los límites de Argentina con Chile y en ser pionero en la creación de Parques Nacionales. Gracias a su donación de tierras de la Patagonia, se creó el Parque Nacional Nahuel Huapi, el primero en el país.

¿Cómo caminar por el Perito Moreno?

Caminar por el Perito Moreno es una de las experiencias más buscadas por los turistas en la Patagonia y requiere cierta planificación, buena condición física y un día de exploración. Actualmente, Hielo y Aventura es la empresa concesionaria que posee el permiso oficial para organizar esta travesía. Es importante recordar que estos recorridos requieren de conocimiento, por lo que solo se pueden realizar con guías especializados que se aseguran de la seguridad de todos los participantes. Es posible reservar desde el sitio oficial de la empresa, en alguna agencia de turismo desde El Calafate, que ofrecen traslados desde el hotel. Se aconseja planificar con tiempo especialmente en temporada alta, que corresponde a los meses de primavera y verano.

Los participantes deben tener entre 8 y 65 años, y contar con un estado de salud que permita caminar en terreno irregular con equipo técnico. La excursión completa, considerando el traslado y regreso, suele ocupar entre 8 y 10 horas, por lo que se aconseja contar con un desayuno previo y tiempo disponible. Las temperaturas varían según la época del año, pero es recomendable contar con ropa en capas y cómoda, pantalones largos, guantes, anteojos con filtro UV, protector solar, mochila chica y liviana y dispositivos móviles resguardados con correas o dentro de bolsillos, para evitar accidentes.

La excursión comienza a primera hora desde El Calafate hacia el Parque Nacional Los Glaciares. Al arribar al Puerto Bajo de las Sombras, los turistas navegan junto a los guías habilitado por el Brazo Rico del Lago Argentino, un viaje que dura 20 minutos aproximadamente. Al llegar a la costa opuesta, el grupo caminará entre 30 a 40 minutos bordeando la laguna y el bosque magallánico hasta llegar al borde del glaciar.

Existe un trekking sobre el glaciar Jade Sívori

Es allí donde los guías distribuyen el equipo técnico, que consiste en crampones, casco y arnés, junto a la instrucción adecuada de su uso. El recorrido sobre la superficie glaciar dura alrededor de una hora. Se podrán observar grietas profundas, pequeñas lagunas de tono azul intenso, túneles y seracs. Las vistas se extienden más allá del glaciar, con su paisaje alrededor. Este paseo permite conocer en primera persona el detalle de estas formaciones de hielo, sus texturas y colores.