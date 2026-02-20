Día del Gato: esta es la historia de Socks, la mascota de Bill Clinton que se recuerda en esta fecha

El Día del Gato se conmemora el 20 de febrero de cada año en Estados Unidos, en recuerdo a Socks, el famoso felino de la familia Clinton. La mascota se convirtió en una figura buscada por la prensa y amada por el público, gracias a su residencia en la Casa Blanca durante los años 90, sus apariciones repentinas y curioso aspecto físico.

Los gatos son celebrados también durante el Día Internacional del Gato, que se festeja cada 8 de agosto. En la actualidad, existen otros gatos asociados a la política que han ganado gran reconocimiento del público, como es el caso de “Larry”, quien reside en 10 Downing Street, Londres, la residencia oficial y oficina de trabajo del Primer Ministro del Reino Unido.

Socks, la mascota del ex presidente Bill Clinton acaparó la atención de la prensa

Día del Gato: la historia de Socks

Socks fue la mascota del 42º presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton y su familia. El clan estaba conformado por su esposa Hilary e hija Chelsea. Se cree que nació a principios del año 1989 en Little Rock, Arkansas. Fue la niña quien lo acogió en 1991, al encontrarlo a la salida de sus clases de piano. El felino se encontraba jugando con su hermano, Midnight, quien luego fue adoptado por otra familia. Los Clinton lo nombraron “Socks” que en inglés significa medias, por su apariencia física. Su cuerpo y pelaje era negro y contaba con unas manchas blancas en sus patas, que parecían calcetines.

Bill Clinton fue electo presidente en 1993, por lo que se mudó junto a toda la familia a la Casa Blanca. Llevaron también a Buddy, un perro labrador retriever color chocolate. Juntos, se convirtieron en las dos mascotas de este establecimiento, pero Socks ganó gran relevancia por ser el primer gato en residir en esta residencia presidencial de Estados Unidos. Su dinámica no era fácil, el exmandatario declaró en varias ocasiones que el felino y el perro peleaban y no se llevaban bien.

Socks ganó el cariño del público por sus apariciones inesperadas en diferentes acontecimientos como actos, reuniones o conferencias de prensa. Incluso se lo vio en fotografías oficiales de la Casa Blanca, en diferentes puntos de este edificio. Es así, que se convirtió junto a Buddy, en la imagen de la versión infantil del sitio web de este domicilio. Hilary Clinton escribió un libro infantil en su honor, denominado Dear Socks, Dear Buddy: Kids’ Letters to the First Pets, que fue publicado en 1998.

Recibió otros homenajes en vida como en 1993 a través del comic titulado Socks Goes to Washington: The Diary of America’s First Cat, escrito por Michael O’Donoghue y Jean-Claude Suares . Un años más tarde, una versión Muppet de Socks apareció en el show de Larry King Live, programa en el cual fue entrevistado por Kermit the Frog.

En 2001, el mandato de Clinton finalizó y Socks debió ser separado de la familia por sus conflictos con Buddy. De esta manera, fue adoptado por Betty Currie, la secretaria de Bill, con quien vivió en Hollywood, Maryland. Sin embargo, fue diagnosticado con cáncer y falleció el 20 de febrero de 2009, por lo que este día es recordado en su honor.