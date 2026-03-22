Efemérides del 22 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este domingo incluyen el Día Mundial del Agua, entre otros eventos asociados a la fecha
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Las efemérides del 22 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Mundial del Agua.
La fecha es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1993 y busca concientizar sobre la importancia de este recurso indispensable para la vida humana. Aunque uno de los puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para los países miembros del organismo internacional apunta a extender el suministro de agua a todos los territorios del mundo para 2030, los datos actuales de la ONU muestran que “1,4 millones de personas mueren anualmente y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y una higiene deficientes”.
A este panorama se suma un pronóstico de la misma fuente, que indica que “la demanda mundial de agua (en extracciones de agua) aumentará en un 55 por ciento para 2050″. Por eso, este Día Mundial del Agua sirve para reforzar los compromisos asumidos por parte de los estados, y exhortar a la población y las industrias a que hagan un uso medido del recurso.
Efemérides del 22 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1820 – La provincia argentina de Tucumán se proclama Estado independiente.
- 1832 – Muere Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán, autor del Fausto y las Cuitas del Joven Werther.
- 1832 – Aparición del cólera en París, que ocasiona gran número de víctimas.
- 1895 – Los hermanos Lumiére proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo: La salida de obreros de la fábrica Lumiére.
- 1923 – Nace Marcel Marceau, mimo francés.
- 1946 – Nace Virginia Lago, actriz argentina.
- 1948 – Nace Andrew Lloyd Webber, músico y compositor norteamericano.
- 1963 – Los Beatles lanzan su primer álbum, Please Please Me
- 1968 – Inicio del movimiento que conduciría al Mayo francés, con manifestaciones, huelgas y ocupaciones.
- 1976 – Nace Reese Witherspoon, actriz estadounidense.
- 2001 – Muere William Hanna, socio de Joseph Barbera en la creación y realización de dibujos animados, como Los Picapiedras y muchos otros.
- 2017 – Reabren la tumba de Jesucristo en Jerusalén tras su restauración.
- 2024 - Kate Middleton da a conocer la noticia de que padece cáncer.
- Se celebra el Día Mundial del Agua.