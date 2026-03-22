Las efemérides del 22 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Mundial del Agua.

La fecha es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1993 y busca concientizar sobre la importancia de este recurso indispensable para la vida humana. Aunque uno de los puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para los países miembros del organismo internacional apunta a extender el suministro de agua a todos los territorios del mundo para 2030, los datos actuales de la ONU muestran que “1,4 millones de personas mueren anualmente y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y una higiene deficientes”.

El Día Mundial del Agua se celebra todos los 22 de marzo para subrayar la importancia de este recurso Freepik

A este panorama se suma un pronóstico de la misma fuente, que indica que “la demanda mundial de agua (en extracciones de agua) aumentará en un 55 por ciento para 2050″. Por eso, este Día Mundial del Agua sirve para reforzar los compromisos asumidos por parte de los estados, y exhortar a la población y las industrias a que hagan un uso medido del recurso.

Efemérides del 22 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1820 – La provincia argentina de Tucumán se proclama Estado independiente.

1832 – Muere Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán, autor del Fausto y las Cuitas del Joven Werther.

1832 – Aparición del cólera en París, que ocasiona gran número de víctimas.

1895 – Los hermanos Lumiére proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo: La salida de obreros de la fábrica Lumiére.

1923 – Nace Marcel Marceau, mimo francés.

1946 – Nace Virginia Lago, actriz argentina.

1948 – Nace Andrew Lloyd Webber, músico y compositor norteamericano.

1963 – Los Beatles lanzan su primer álbum, Please Please Me