Las efemérides del 23 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, día en que hubiese cumplido 76 años.

El Flaco, como se lo conoció popularmente, nació el 23 de enero de 1950 en la ciudad de Buenos Aires. Fue un cantante, guitarrista y compositor argentino que se destacó por la complejidad instrumental y poética de sus obras. Además, Spinetta integró bandas de rock que resaltaron por su innovación en el género, como fue el caso de Almendra, Pescado Rabioso e Invisible, pero también tuvo una carrera solista muy exitosa. Fue autor de éxitos como “Rezo por vos”, “Muchacha ojos de papel”, “Todas las hojas son del viento”, “Seguir viviendo sin tu amor”, entre muchas otras.

Luis Alberto Spinetta - Muchacha Ojos De Papel (En Vivo)

En diciembre de 2011 se dio a conocer por medio de una carta pública que el artista tenía cáncer de pulmón. Murió el 8 de febrero de 2012 por el debilitamiento y el desgaste físico que le provocó el tratamiento contra la enfermedad.

En su honor, el Congreso de la Nación Argentina instauró en 2014 esta jornada como el Día Nacional del Músico, mediante la Ley N° 27.106. Esta iniciativa busca celebrar el arte musical en todas sus formas, teniendo como mayor referente a uno de los personajes más influyentes de la música argentina.

Efemérides del 23 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1783 – Nace el escritor francés Henri Beyle, más conocido como Stendhal.

1832 – Nace el pintor francés Édouard Manet.

1910 – Nace el guitarrista belga-francés Django Reinhardt.

1924 – Nace el actor uruguayo Juan Manuel Tenuta.

1931 – Muere la bailarina rusa Anna Pávlova.

1944 – Muere el pintor noruego Edvard Munch.

1950 – Nace el músico, cantante y poeta argentino Luis Alberto “el Flaco” Spinetta.

1954 – Nace el músico y cantante venezolano-italiano Franco de Vita.

1956 – Nace la cantante y actriz argentina Patricia Sosa.

1962 – Nace la periodista de espectáculos argentina Laura Ubfal.

1963 – Nace el músico argentino Claudio “el Tano” Marciello, integrante de Almafuerte.

1983- El primer episodio de la serie de acción “Brigada A”, que tuvo 5 exitosas temporadas hasta 1987, es emitido por cadena de televisión estadounidense NBC.

1984 – Nace el exfutbolista neerlandés Arjen Robben.

1989 – Muere el pintor y escultor español Salvador Dalí.

1989 – En la Argentina, se produce el copamiento del cuartel de La Tablada.

1998 – Nace el cantante y rapero argentino Valentín Oliva, más conocido como Wos.

WOS - MELONVINO. Fuente: Youtube