Las efemérides del 23 de marzo agrupan distintos sucesos que ocurrieron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Meteorológico Mundial.

La celebración de esta ciencia es impulsada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que eligió la fecha del aniversario de su creación en 1950. Por eso, los más de 180 Estados miembros de este organismo surgido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exaltan hoy los beneficios de contar con alertas sobre los principales fenómenos meteorológicos que pueden afectar las condiciones de vida de la población.

En la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional es la entidad oficial a cargo de llevar adelante pronósticos y proyecciones que determinan a qué atenerse con el tiempo en nuestro país.

Efemérides del 23 de marzo: ¿Qué pasó un día como hoy?

1839 –Se utilizan por primera vez las iniciales OK en un texto impreso.

1908 – Nace Joan Crawford, actriz estadounidense.

1910 – Nace Akira Kurosawa, director japonés de cine.

1918 – Cae sobre París el primer proyectil disparado por el cañón alemán Gran Berta y mueren 256 personas.

1919 – Benito Mussolini funda en Milán el Fasci italiani di combattimento, antecedente del Partido Nacional Fascista.

1942 – Muere Marcelo T. de Alvear, presidente argentino.

1950 – Se crea la Organización Meteorológica Mundial, organismo perteneciente a las Naciones Unidas.

1968 – Nace Damon Albarn, cantante británico de las bandas Blur y Gorillaz.

1978 – Nace Walter Samuel, futbolista argentino.

1998 – La película Titanic recibe 11 Premios Oscar.