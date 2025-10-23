Las efemérides del 23 de octubre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que Charly García celebra su cumpleaños número 74.

Este músico, uno de los más influyentes y populares del país, tiene una extensa trayectoria que es también la de buena parte del rock nacional, en el que apareció por primera vez a mediados de la década del 60 como una joven estrella pop en el dúo Sui Generis. Más tarde se perfiló como una referencia del rock progresivo con La Máquina de Hacer Pájaros y volvió a conocer el estrellato con la consagración total de Serú Girán en los años 80, banda en la que fue el tecladista y compositor principal. Además, García tiene una carrera solista que aportó algunas de sus canciones más emblemáticas en discos inseparables de la cultura argentina como Yendo de la cama al living, Clicks modernos y Say no more. En 2025, el artista hizo una colaboración con el músico inglés Sting (The Police), que se tituló “In The City”.

Efemérides del 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1491 – Nace el militar y religioso español Ignacio de Loyola.

1817 – Nace el gramático y pedagogo francés Pierre Larousse.

1868 – Muere Mariquita Sánchez de Thompson . En su hogar se entonaron por primera vez las estrofas de la Marcha Patriótica, actualmente conocida como Himno Nacional Argentino.

. 1936 – Nace el cineasta estadounidense Philip Kaufman.

1940 – Nace el exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé . Con la selección de su país fue tres veces campeón del mundo.

1947 – El médico, farmacéutico y académico argentino Bernardo Houssay gana el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la regulación de la cantidad de azúcar en sangre. Es el primer latinoamericano en recibir un Nobel de Medicina.

1951 – Nace el músico y compositor argentino Charly García, líder de bandas como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán.

