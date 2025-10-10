Video: la canción completa de Charly García y Sting

Charly García y Sting lanzaron una nueva versión de “In The City”, tema original del álbum Kill Gil del musico argentino, publicado en 2010. La colaboración, disponible en plataformas digitales y en vinilo, nació de un encuentro fortuito entre ambos artistas, quienes se conocían desde 1988, y fusiona sus estilos musicales. El tema, que originalmente se llamaba “In The City That Never Sleeps”, se acortó para esta nueva versión.

Detalles de la grabación de “In the City”

Además de Charly García y Sting, Dominic Miller tocó las guitarras y Diego López de Arcaute la batería. Charly García se ocupó del resto de los instrumentos. La grabación tuvo lugar en Happy Together Music & Unísono (Buenos Aires) y Permanent Waves Studios.

Ted Jensen, ingeniero de sonido con experiencia en trabajos de García, masterizó el tema en Sterling Sound. El proceso involucró el talento de músicos y técnicos de Argentina, Reino Unido y Estados Unidos.

La canción está disponible en todas las plataformas digitales. También se puede conseguir como simple de vinilo. La posibilidad de acceder a la canción en formato físico representa un atractivo adicional para los seguidores de ambos artistas.

El video musical

Belén Asad dirigió el video de “In The City”, un clip muestra a los dos cantantes en taxis, recorriendo una ciudad ideal, e incluye secuencias de Dominic Miller tocando en el subte. Las imágenes buscan reflejar la atmósfera urbana que inspira la canción.

La palabra de los artistas

Charly García recordó: “Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show. Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Era un tema que ya había escrito y que, además de ser en inglés, me pareció perfecto para la voz de Sting en el estribillo. Me emocionó escucharlo en mi canción”.

Sting declaró: “Es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías. Le sirvieron a la canción, pero también fueron un mensaje musical divertido para él”.

Ambos músicos se mostraron agradecidos tras la presentación de la canción "In the City"

Detalles de la canción

La voz de Charly García emerge “como desde dentro de una caverna”, según se describió. La letra, en inglés, habla de una ciudad que nunca descansa y que sirve como hogar y refugio. La voz de Sting se suma armoniosamente, para aportar sus habituales colores. La canción, aunque no directamente, evoca la idea de Sting como “un inglés en Nueva York”, conectando con la inspiración urbana de Charly García.

El origen de la colaboración entre Charly García y Sting

La génesis de esta colaboración se encuentra en la última visita de Sting a Buenos Aires. Dominic Miller, guitarrista del músico inglés, invitó a Charly García al show que Sting ofreció en el Movistar Arena a fines de febrero. Este encuentro, con la participación también de Alejandro Lerner, sembró la idea de trabajar juntos y la propuesta quedó latente hasta que comenzó a tomar forma concreta.

Sting y Charly García se reunieron en los camarínes del Movistar Arena DF entertaiment

Charly García y Sting se conocieron en 1988, cuando compartieron el escenario de la gira de Amnesty International. Sin embargo, esta es la primera vez que colaboran en una grabación. El encuentro en Buenos Aires revivió una conexión latente durante décadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Mauro Apicella.