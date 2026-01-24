Las efemérides del 24 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día Internacional de la Educación.

La fecha fue decretada en 2018 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de concientizar acerca del rol crucial de la educación a la hora de luchar por la igualdad, la paz y el desarrollo económico y social, además de tratarse de uno de los principales objetivos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Hoy es el Día Internacional de la Educación Freepik

De acuerdo a la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), esta es una herramienta fundamental para la paz y el desarrollo. “Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos”, detalla el organismo en su sitio oficial. En la actualidad se estima que hay 250 millones de niños y jóvenes sin escolarizar y 763 millones de adultos analfabetos.

Para este año, se estableció el lema “IA y educación: preservar la autonomía en un mundo automatizado”. De esa forma, se incentiva a reflexionar sobre “el poder de la educación para dotar a las personas y a las comunidades de los medios necesarios para navegar, comprender e influir en los avances tecnológicos”.

Efemérides del 24 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1902 – Nace el escritor y periodista brasilero Augusto Meyer.

1912 – Nace el músico, actor y humorista argentino Juan Carlos Cambón.

1935 – Se vende por primera vez una cerveza en lata llamada “Krueger’s Cream Ale”.

1941 – Nace el músico y cantante estadounidense Neil Diamond.